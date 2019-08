"Blady, z zamkniętymi oczami, nie dawał oznak życia". Policjanci reanimowali kierowcę

Prowadził samochód, ale w pewnym momencie stracił przytomność. Nie miał tętna, nie oddychał. Z pomocą kierowcy przyszli policjanci z Legnicy (Dolnośląskie). Konieczna była reanimacja.

Niemowlak się dusił, pomogli policjanci. "Liczyła się każda sekunda" Zatrzymali do... czytaj dalej » Policjanci z Legnicy, patrolując ulice, zauważyli samochód, który blokował jeden z pasów jezdni.

- Ford miał włączone światła awaryjne i tamował ruch przed sygnalizatorem świetlnym. Inne pojazdy były zmuszone omijać auto - relacjonuje sierż. sztab. Przemysław Ratajczyk z biura prasowego dolnośląskiej policji. I dodaje, że żaden z kierowców nie zatrzymał się, by sprawdzić, czy ktoś nie potrzebuje pomocy.

"Nie dawał oznak życia"

Sytuację zarejestrowała kamera monitoringu miejskiego. Na nagraniu widać, jak ze stojącego samochodu wysiada kobieta, a przejeżdżający radiowóz zatrzymuje się i cofa. Policjanci podchodzą do samochodu i wyciągają z niego kierowcę. Policja relacjonuje to tak: - Mundurowi podjechali do stojącego auta i zauważyli, że za kierownicą samochodu siedzi blady mężczyzna z zamkniętymi oczami, który nie dawał oznak życia. W pojeździe byli również pasażerowie, którzy próbowali go ocucić.

Mężczyzna nie miał wyczuwalnego tętna i nie oddychał. - Policjanci polecili pasażerce powiadomić pogotowie ratunkowe. Jeden z nich wyciągnął poszkodowanego z pojazdu i rozpoczął resuscytację - przekazuje Ratajczyk. Ta była prowadzona aż do przybycia karetki pogotowia. Kierowca został przetransportowany do szpitala.

Do zdarzenia doszło na ulicy Piastowskiej w Legnicy:



