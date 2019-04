Po chodnikach i na czerwonym. Szaleńcza ucieczka ulicami miasta

Uciekał nie zważając na światła i znaki. Wjeżdżał na chodniki i pasy zieleni. Próbował też uciec pieszo, ale ostatecznie kierowca białego citroena i tak został schwytany. Kiedy siedział już skuty w radiowozie, wyszło na jaw, dlaczego nie chciał mieć nic wspólnego z policją. Miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, niesprawny samochód i założone lewe tablice rejestracyjne.

Legnicka drogówka, patrolując miasto, zauważyła samochód z uszkodzoną przednią szybą. Policjanci chcieli zatrzymać go do kontroli. Jadąc za autem dali kierującemu sygnał do zatrzymania się. Ale ten na ich widok, zamiast zwolnić, gwałtownie przyspieszył.

Funkcjonariusze ruszyli w pościg. Ucieczka była iście szaleńcza. - Podczas pościgu policjanci zarejestrowali szereg wykroczeń kierującego - niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, brak sygnalizowania manewrów skrętu, niestosowanie się do znaków pionowych i poziomych, wjeżdżanie na pas zieleni oraz jazdę po chodniku. Do pościgu włączyły się także inne patrole będące w pobliżu, które próbowały odciąć drogę ucieczki kierowcy - informuje Jagoda Ekiert, rzecznik legnickiej policji.

Uciekał przez zakaz

Ostatecznie mężczyzna za kółkiem mężczyzna został zapędzony w kozi róg. Nie mając innej drogi ucieczki, uderzył w zaparkowany motocykl, a następnie porzucił swój samochód i spróbował uciec pieszo. Przeskakiwał przez kolejne ogrodzenia, aby na końcu schować się do szopy. Wszystko widzieli biegnący za nim policjanci.

Już w radiowozie 47-latek przyznał się policjantom, że uciekał, ponieważ ma aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Funkcjonariusze również sprawdzili stan techniczny pojazdu. Oprócz pękniętej szyby, wiele do życzenia pozostawiały również opony z nadmiernie zużytym bieżnikiem. Okazało się również, że tablice rejestracyjne pochodzą z innego pojazdu.

Mężczyzna został zatrzymany. Za niezatrzymanie do kontroli drogowej grozi mu do 5 lat więzienia oraz zakaz prowadzenia pojazdów do 15 lat. O jego losie zadecyduje sąd.

