14-miesięczny chłopiec trafił do szpitala w Legnicy (woj. dolnośląskie). - W jego organizmie stwierdzono obecność substancji psychoaktywnej - informują lekarze. Dorośli, którzy opiekowali się dzieckiem, zostali zatrzymani.

Urodził się, miał trzy promile. O jeden mniej od matki 34-letnia... czytaj dalej » W niedzielny wieczór pogotowie ratunkowe poinformowało policję o tym, że 14-miesięczne dziecko może być pod wpływem narkotyków.

"(...) chłopiec, wykorzystując nieuwagę dorosłych, wyjął z torebki swojej ciotki tabletkę ecstasy. Malec połknął narkotyk" - informuje rmf24.pl.

Opiekunowie zatrzymani. Do wyjaśnienia

Jak relacjonuje rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, dziecko było w stanie ciężkim, ale oddychało samodzielnie. - Przeprowadzone badania wykazały w organizmie dziecka obecność substancji psychoaktywnej - mówi Tomasz Kozieł. I dodaje: - Chłopiec jest w stanie dobrym, przechodzi kolejne badania.

Policja potwierdza, że doszło do zatrzymania trójki dorosłych, ale nie ujawnia, kim oni są. - Zatrzymano dwie kobiety i mężczyznę w celu wyjaśnienia, jak doszło do zdarzenia. Wyjaśniamy między innymi to, w jakich okolicznościach chłopiec zażył narkotyk - mł. asp. Iwona Król-Szymajda z legnickiej policji. Nieoficjalnie wiadomo, że to rodzice i ciotka malca zostali zatrzymani.

