Damian zginął, wracając z ogniska. Trzy ciosy nożem rzeźnickim





24-letni Damian K. z Legnicy został zaczepiony, kiedy wracał do domu z ogniska. Sprzeczka przerodziła się w bójkę na pięści. Jak ustalili śledczy, Rafał Sz. wyciągnął nóż rzeźnicki i śmiertelnie ranił Damiana. Do sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie.

Wieczorem, 19 maja 2018 roku Damian K. wracał pieszo z ogniska w Lasku Złotoryjskim w Legnicy. Około godziny 22, na skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury oraz Książęcej, wracając do domu, spotkał na swojej drodze Arkadiusza T. Doszło do sprzeczki. Później w ruch poszły pięści.

- W pewnym momencie do bójki przyłączył się kolega Arkadiusza T., Rafał Sz. Wszyscy trzej mężczyźni zadawali sobie nawzajem ciosy pięściami. W trakcie tej bójki oskarżony Rafał Sz. sięgnął po nóż rzeźnicki, który posiadał przy sobie i zadał tym nożem Damianowi K. co najmniej trzy ciosy w okolice lewego dołu pachowego - informuje Lidia Tkaczyszyn, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Na tym bójka się skończyła. T. i Sz. uciekli z miejsca zdarzenia, a silnie krwawiący Damian, wołając o pomoc, zdołał doczłapać się do bramy wejściowej kamienicy, w której mieszkał. Do środka już nie wszedł, osunął się tylko na ziemię. Upadającego mężczyznę zauważyła przypadkowa kobieta, która zadzwoniła po karetkę. Ratownicy podjęli jeszcze akcję reanimacyjną i przewieźli ofiarę do szpitala. Ale na ratunek było za późno. Damian zmarł - jak wykazała później sekcja zwłok - w wyniku wykrwawienia od rany ciętej.

Narzędzie zbrodni odnalezione

Zarzut usiłowania zabójstwa dla 17-latka, który zaatakował nożem pielęgniarkę w szpitalu Nastoletni... czytaj dalej » Arkadiusz T. został zatrzymany niedługo po bójce. Twierdził, że to pokrzywdzony uderzył go jako pierwszy, po czym on sam uciekł. Jednak wyjaśnienia te są kompletnie sprzeczne ze zgromadzonymi w trakcie śledztwa dowodami. T. potwierdził za to udział w zdarzeniu Rafała Sz., po którym w Legnicy nie było śladu. Wkrótce wizerunek podejrzanego został upubliczniony przez prokuraturę i pojawił się w mediach.

- Od czasu bójki mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania. Poszukiwany był przez prokuraturę Europejskim Nakazem Aresztowania. Został zatrzymany przez policję na terenie Niemiec, skąd w dniu szóstego marca 2019 roku przekazany został do dyspozycji prokuratury prowadzącej śledztwo w tej sprawie - wyjaśnia Tkaczyszyn.

Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Na jego niekorzyść na pewno wpłynął fakt odnalezienia narzędzia zbrodni. Sz. - jak ustalili śledczy - uciekając z miejsca zdarzenia, wyrzucił nóż po drodze. Ostrze zostało zabezpieczone jako dowód w sprawie.

Oskarżeni

Pod koniec maja obaj mężczyźni zostali oskarżeni. Rafał Sz. o udział w bójce z użyciem noża, którym śmiertelnie ranił Damiana K., za co grozi mu kara dożywocia.

Natomiast Arkadiuszowi T. za udział w bójce z następstwem w postaci śmierci Damiana K. grozi kara do 10 lat więzienia.

Sprawę rozpatrzy Sąd Okręgowy w Legnicy.