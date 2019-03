Wyszedł po bułki, do domu już nie wrócił. Zginął na chodniku, był przypadkową ofiarą. Zabójca skazany

Video: Google Earth Pro

Zabójstwo w Legnicy

20.11| 28-letni Marcin M. spotkał na swojej drodze 65-letniego mężczyznę. Zaczął go kopać. Jak mówią śledczy - "bez powodu". Uderzał tak mocno i tyle razy, że jego ofiara zmarła. Napastnik nie przyznaje się do winy. Trafił do aresztu.

