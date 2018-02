Foto: M. Cepin / TVN24 Wrocław Video: M. Cepin / TVN24 Wrocław

Profesor socjologii stanął przed sądem

30.03| Przed wrocławskim sądem ruszył proces Piotra Ż., profesora i wykładowcy Uniwersytetu Wrocławskiego, który oskarżony jest m.in. o zbiorowy gwałt i żądanie od studentek seksu w zamian za wpis do indeksu. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Przed sądem stanął też jego znajomy Artur C.

