Na Dolnym Śląsku wróciła zima. W piątek śnieg szczelnie pokrył drogi, co dało się we znaki kierowcom. Od wczorajszego wieczora do sobotniego południa drogowcy odnotowali kilkanaście większych i mniejszych zdarzeń, między innymi na A4 i S8. Na tej drugiej stworzył się potężny korek.