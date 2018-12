Duże gwoździe na drogach awaryjnych przy autostradzie. " Były poukładane w rządku"





- Dość szerokie, z dużym kolcem. O dziwo, one nie były rozsypane, tylko były poukładane w rządku - relacjonuje Jarosław Śliwa z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej. Co najmniej kilkadziesiąt gwoździ znalazło się na jezdniach prowadzących do wjazdów awaryjnych na MOP Czerna przy autostradzie A4. Policja szuka sprawcy.

Ochotnicy z Czernej informację o gwoździach otrzymali od okolicznych mieszkańców. Niektórzy podsyłali zdjęcia. Strażacy przesłali tę informację dalej, do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podzielili się nią również w internecie.

- To gwoździe, które są używane do mocowania papy. Dość szerokie, z dużym kolcem. O dziwo, one nie były rozsypane, tylko były poukładane w rządku, z tego co się dowiedzieliśmy. Po naszej publikacji w social media dużo osób się odezwało, potwierdziło, że też takie rzeczy widziały - mówi Jarosław Śliwa z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej.

Strażak przytacza przykład lokalnego przedsiębiorcy, prowadzącego zakład usług leśnych, który sam zebrał 30-40 takich gwoździ. Część z nich przebiła wszystkie cztery koła od przyczepy służącej do przewozu drewna. Ostrych przedmiotów na drogach na pewno było więcej.

- To było i na pasie wjazdowym na Wrocław, jak również na drodze na Zgorzelec. Całe szczęście, że nie musieliśmy korzystać z tych wjazdów. W ostatnim czasie nie było żadnych wypadków. Gdyby się zdarzyły, na pewno byśmy nie dojechali - przyznaje Śliwa.

Po odebraniu zgłoszenia, pracownicy GDDKiA skontrolowali wskazane miejsca i potwierdzili, że ktoś rozsypał ostre przedmioty. Sprawę zgłosili na policję.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie. Będziemy podejmować działania, aby wyjaśnić wszystkie przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - mówi Anna Kublik-Rościszewska, oficer prasowa bolesławieckiej policji.

