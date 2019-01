Pod ziemią zginęło ośmiu górników, śledztwo umorzone

Foto: tvn24 Video: tvn24

"Proszę o minutę ciszy za tych, co zginęli"

31.11 | Sejm uczcił w środę minutą ciszy górników, którzy zginęli w katastrofie w należącej do KGHM kopalni Rudna w Polkowicach. Wniosek w tej sprawie złożył przed porannymi głosowaniami sekretarz stanu w KPRM Adam Lipiński. - Doszło do katastrofy, w jednej z kopalń KGHM-u zginęło dwóch górników, o kolejnych walczą służby kombinatu. Bardzo proszę o minutę ciszy za tych, co zginęli - zwrócił się do posłów pełnomocnik rządu ds. równego traktowania i społeczeństwa obywatelskiego.

