Nielegalny biwak w parku narodowym zakończony mandatami





Foto: Karkonoski Park Narodowy | Video: A. Pawlukiewicz / TVN24 Wrocław Nielegalny biwak na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego

Płonące ognisko, rozbite namioty i biwakowy rozgardiasz - taki widok, w trakcie majówki, zastali pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego. Obóz rozbito poza szlakiem. Jego uczestnicy zostali ukarani mandatami. A przedstawiciele KPN pytają: Dlaczego w tak szczególnych miejscach muszą dziać się takie historie?

Na facebookowym profilu Karkonoskiego Parku Narodowego opublikowano trzy zdjęcia. Na pierwszym z nich widać dwie osoby krzątające się tuż obok rozstawionych wśród drzew namiotów, ognisko się jeszcze dymi, a wśród pni drzew widać siekierę. Widoczny jest dość duży nieporządek. Na kolejnej fotografii uwieczniono kolejnych uczestników biwaku, jest też strażnik parkowy. Trzecie zdjęcie to rozstawiony poza szlakiem namiot.

Źródło: Karkonoski Park Narodowy Biwakowicze zostali ukarani mandatami. Musieli też posprzątać zajęty przez siebie teren

"Pomysł na majówkę"

W Czechach nie mogli, więc przyszli do Polski. Studenci ukarani za obóz przetrwania Jamy wykopane w... czytaj dalej » "Pomysł na majówkę, ekscytującą, inną niż wszystkie, niepowtarzalną i tak egoistyczną" - czytamy na portalu społecznościowym. Dlaczego sprawa tak zdenerwowała przedstawicieli KPN? Po pierwsze dlatego, że zgodnie z przepisami na terenie parku nie wolno biwakować i schodzić z wytyczonych szlaków. Po drugie, od 1 kwietnia - z uwagi na okres godowy cietrzewi - zamknięto niektóre ze szlaków.

Wyłączone z ruchu odcinki szlaków oznaczone są specjalnymi tablicami. Z kolei część szlaku niebieskiego jest zamknięta ze względu na ochronę sokoła wędrownego. Wtargnięcie na te wyłączone z ruchu trasy to niszczenie przyrody.

Poszedł za zapachem dymu

Jak pracownikom parku udało się trafić na ślad nielegalnych biwakowiczów? - Jeden z pracowników czuł dym wydobywający się z okolicy. Zastanawiał się, co może być źródłem. Zszedł w to miejsce i natknął się na grupę biwakujących osób - relacjonuje Dariusz Kuś, główny specjalista ds. ochrony przyrody w KPN. I dodaje, że turyści założyli obóz w miejscu, gdzie żyją cietrzewie. Na terenie, który w tym czasie nie jest odwiedzany nawet przez pracowników parku. - Sześć osób biwakowało, paliło ognisko, dosyć duża ilość porozrzucanych śmieci. Niezbyt ciekawie to wyglądało - podkreśla Kuś.

Sześcioro uczestników biwaku miało stwierdzić, że informację o możliwości rozbicia namiotów na terenie parku znaleźli w internecie. Zostali ukarani mandatami i musieli posprzątać teren. Przedstawiciel parku nie ukrywa oburzenia zachowaniem turystów. - Proszę sobie wyobrazić, że rozstawiamy namioty na środku Wawelu. Wprawdzie park narodowy to nie wytwór rąk ludzkich, ale także nasze dziedzictwo narodowe - zaznacza Kuś.

Źródło: Karkonoski Park Narodowy Jeden z namiotów rozbitych poza szlakiem, na terenach zajmowanych przez cietrzewie