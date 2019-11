"Podmuch wiatru zwalił drzewo nie w tę stronę, a on tam był". Poważny wypadek przy wycince





Mężczyznę w ciężkim stanie przetransportował do szpitala w Legnicy (Dolnośląskie) śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Został ranny w trakcie wycinki drzewa. - Do końca życia sobie tego nie wybaczę - mówi jego teść, który został zatrzymany przez policję.

Drzewo spadło na tory, uderzył w nie pociąg Pociąg pośpieszny... czytaj dalej » Około południa służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie przygniecionym przez drzewo. Do wypadku doszło w lesie pomiędzy Pisarzowicami a Raszowem (powiat kamiennogórski).

- Po naszym przyjeździe na miejscu było już pogotowie ratunkowe i strażacy ochotnicy. Poszkodowany mężczyzna był nieprzytomny. W ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala - informuje Waldemar Poręba ze straży pożarnej w Kamiennej Górze.

"Szykowałem mu drzewo, a on mi pomagał"

Jak doszło do wypadku? - Prawdopodobnie mężczyzna nie został jednak - jak wynikało to ze zgłoszenia - przygnieciony, ale został odłamkiem drzewa uderzony - mówi strażak.

Z kolei teść poszkodowanego w rozmowie z reporterem TVN24 powiedział: - Szykowałem mu drzewo, a on mi pomagał. Podmuch wiatru zwalił je nie w tę stronę, a on niefortunnie tam był. Do końca życia sobie tego nie wybaczę.

Okoliczności zdarzenia bada policja. Ranny 44-latek trafił do szpitala w Legnicy. - 53-letni sprawca tego zdarzenia miał dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Został umieszczony w policyjnej izbie zatrzymań do wytrzeźwienia - przekazuje Marta Nieć z policji w Kamiennej Górze.

