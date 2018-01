Recydywista podejrzany o zgwałcenie nastolatka





Foto: Shutterstock Wielokrotnemu recydywiście ponownie grozi więzienie

Dwa razy miał zgwałcić nastoletniego chłopaka, a kilku osobom sprzedawać narkotyki. Prokuratorzy z Jeleniej Góry (woj. dolnośląskie) badają sprawę 48-latka, wielokrotnego recydywisty. Mężczyzna trafił do aresztu.

Co zrobić z seryjnym gwałcicielem? Sądy się zastanawiały, Marcin G. ponownie zaatakował Od przeszło... czytaj dalej » Grzegorz Ł. miał dwukrotnie zgwałcić 17-letniego dziś chłopaka. Jak ustalili prokuratorzy po raz pierwszy w lutym 2016 roku, a później w listopadzie 2017 roku. - Dlatego Ł. zarzucono dwa przestępstwa zgwałcenia na szkodę osoby małoletniej - informuje Tomasz Czułowski z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Sprawa wyszła na jaw przy okazji badania innych przestępstw, jakich dopuścić miał się mężczyzna. Zdaniem śledczych 48-latek "odpłatnie i nieodpłatnie udzielał innym osobom, w tym nieletnim, substancji psychotropowych i środków odurzających". Jedną z osób, z którymi dzielił się mężczyzna, miała być jego seksualna ofiara.

Wielokrotny recydywista

Narkotyki mężczyzna miał przy sobie także podczas zatrzymania przez policjantów. Okazuje się, że Ł. był w przeszłości wielokrotnie karany, między innymi za gwałty i posiadanie narkotyków. Pierwszy raz wyrok w sprawie Ł. zapadł w 1996 roku.

Prokuratorzy skierowali do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy. Prokuratorzy nie ujawniają, czy mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu do 25 lat więzienia.

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl