Rodzice spali na podłodze, teraz mają fotele. Szpital dostał je od Wielkiej Orkiestry





Rodzice spali na podłodze w szpitalu, WOŚP kupiła fotele

Na oddział pediatrii jeleniogórskiego szpitala trafiły właśnie rozkładane fotele dla rodziców. To pomoc od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jej szef Jurek Owsiak przed rokiem obiecał wsparcie po tym, jak internet obiegło zdjęcie z tamtejszego szpitala, przedstawiające matkę 1,5-rocznego chłopca śpiącą na podłodze, pod łóżkiem swojej pociechy.

Pod koniec listopada 2017 roku problem z brakiem jakichkolwiek leżanek dla rodziców nagłośnił Gniewko Olbicki, ojciec chłopca, który wspomnianą fotografię zamieścił na jednym z portali społecznościowych.

W poście zwracał się do ówczesnego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Pytał go dlaczego jego żona "w XXI wieku i w kraju leżącym w samym środku Europy, która co miesiąc do kasy (...) państwa oddaje tysiące ciężko zarobionych złotych w różnych podatkach i opłatach" musiała w urągających warunkach czuwać przy swoim synu. Na zdjęciu widać dziecięce, szpitalne łóżko. W środku śpi chłopiec. Pod łóżkiem, na rozłożonym kocu, śpi kobieta. To właśnie żona pana Gniewka, matka 1,5-rocznego pacjenta.

WOŚP zapewniła komfort

Post został udostępniony prawie 5 tysięcy razy. Między innymi przez Jurka Owsiaka, który zwrócił się bezpośrednio do dyrektora szpitala w Jeleniej Górze. Zapewnił go, że placówka dostanie brakujący sprzęt. I słowa dotrzymał, co sprawdziliśmy.

- Chciałam podkreślić, że od momentu tej nieprzyjemnej sprawy gwarantujemy wszystkim rodzicom miejsca noclegowe, ale od tygodnia mamy fantastyczne fotele, które są bardzo komfortowe, rozkładane. Dają komfort pobytu naszym rodzicom - mówi Monika Kumaczek, naczelna pielęgniarka szpitala.

- Przede wszystkim rodzice mogą w warunkach komfortowych i spokojnych przespać noc i asystować swojemu dziecku - dodaje Kumaczek.

Fotele spełniają swoją funkcję, czego dowodem jest chociażby zadowolona mama, którą odwiedziła nasza ekipa. Ale fotele to nie wszystko, bowiem WOŚP przekazała szpitalowi także cztery pompy infuzyjne, a w przeszłości również respiratory, aparaty ultrasonograficzne, kardiomonitory, łóżka szpitalne i wiele innych.

