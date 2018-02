"Internetowa znajomość zakończyła się utratą kilkunastu tysięcy złotych"





Poznali się na portalu randkowym, a mężczyzna miał być miłością jej życia. Internetowa znajomość dla mieszkanki Lubelszczyzny zakończyła się utratą kilkunastu tysięcy złotych, rozczarowaniem i groźbami - informuje policja.

W ubiegłym roku mieszkanka gminy Werbkowice (woj. lubelskie) na jednym z portali randkowych poznała mężczyznę. Jak informuje policja, znajomość rozwijała się przez kilka miesięcy.

- W tym czasie wymieniali się wiadomościami dotyczącymi ich prywatnego życia i codziennych problemów. 41-latek z Dolnego Śląska nigdy nie spotkał się ze swoją wirtualną znajomą, ale gdy zaskarbił sobie jej względy i zdobył zaufanie oprosił o pożyczkę - relacjonuje asp. Edyta Krystkowiak z policji w Hrubieszowie.

Krępy 50-latek, średniego wzrostu. Wychodził z szafy, by uwodzić To nie będzie... czytaj dalej » 41-latek miał twierdzić, że potrzebuje pieniędzy, by wynająć mieszkanie. Dla siebie i ukochanej. Gotówki potrzebował też między innymi na kupno samochodu i pogrzeb ojca. Kobieta miała wierzyć w każde słowo swojego internetowego znajomego. Nie podejrzewała złych zamiarów i przelała na konto mężczyzny niemal 12,5 tysiąca złotych. On wciąż zapewniał, że pieniądze odda. Jednak, gdy je otrzymał odzywał się coraz rzadziej.

- Kiedy kobieta zaczęła dopytywać o zwrot pieniędzy, jej wybranek się zmienił. Zaczął jej grozić, wysyłał wiadomości z pogróżkami - informuje Krystkowiak. To wtedy kobieta powiadomiła policję. A funkcjonariusze znaleźli "tulipana" z Dolnego Śląska. Mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa i gróźb. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

W 2017 roku został skazał na pięć lat więzienia "tulipana z Gorzowa". Mężczyzna na portalach randkowych wyszukiwał samotnych kobiet. Później owijał je wokół palca. Sześć z nich naciągnął na prawie 900 tysięcy złotych.

