Wyrzucili psa do kosza i poszli dalej. Szuka ich policja





Foto: Policja Głogów | Video: Policja Głogów Psa w reklamówce wrzucili do śmietnika. Nagrały ich kamery monitoringu

Wsadzili szczeniaka do reklamówki, torbę zawiązali, wrzucili do ulicznego kosza na śmieci i poszli dalej. Policjanci z Głogowa (woj. dolnośląskie) szukają dwóch mężczyzn, którzy w taki sposób postanowili pozbyć się psa.

To on miał skatować Fijo. Bartosz D. w rękach policji Wysłali za nim... czytaj dalej » Do zdarzenia doszło po południu czwartego lutego, ale dopiero teraz policjanci informują o sprawie. I pokazują nagranie z kamery monitoringu. Widać na nim dwóch idących chodnikiem mężczyzn, mają w rękach reklamówki. Jeden z nich podchodzi do ulicznego kosza na śmieci. Upycha tam niesioną przez siebie torbę. Wszystkiemu przypatruje się jego znajomy. Po chwili mężczyźni odchodzą. A z pobliskiego sklepu wychodzi para.

Spostrzegawczość uratowała szczeniaka

- To kobieta i mężczyzna zauważyli, że w śmietniku coś się rusza. Po chwili wyciągnęli reklamówkę. Była zawiązana, dlatego mężczyzna poszedł do sklepu po nożyczki - relacjonuje podinsp. Bogdan Kaleta z głogowskiej policji. I dodaje: gdy torba została rozcięta, wyjrzała głowa psa. Czworonóg został zaniesiony do weterynarza. - Dzięki spostrzegawczości przechodniów zwierzak został uratowany przed uduszeniem. Pies znalazł już nowych opiekunów, a my szukamy tych, którzy go porzucili - mówi policjant.

Policja opublikowała wizerunki poszukiwanych mężczyzn. I prosi wszystkich, którzy ich rozpoznają, o pomoc. Wszelkie informacje w tej sprawie można przekazywać pod numerami telefonów: 76 7277226 lub 76 7277361 w godz. 8.00 – 15.30 oraz całodobowo pod numer telefonu alarmowego 997.

