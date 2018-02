Za dużo arsenu w powietrzu. W Głogowie znów przebadają mieszkańców





Od kilku lat w Głogowie (woj. dolnośląskie) odnotowuje się przekroczenia norm arsenu w powietrzu. W ubiegłym roku dopuszczalne wskaźniki zostały przekroczone pięciokrotnie. Eksperci alarmują: to szkodliwe dla zdrowia.

O sprawie napisał w poniedziałkowym wydaniu "Dziennik Gazeta Prawna".

Jesienią 2017 roku przeprowadzono badania na obecność arsenu w organizmach mieszkańców Głogowa. Badaniom poddano dwa tysiące osób. W moczu co piątego mieszkańca miasta stwierdzono przekroczenia norm. Alarmujące wyniki skłoniły władze miasta do stworzenia specjalnego programu, którego celem będzie walka z problemem.

KGHM sfinansuje badania

15 mln zł za zdjęcie azbestu ze szpitala Niespełna 15... czytaj dalej » - Do tej pory nikt takiego kłopotu, z dużą ilością arsenu, nie miał. Dlatego nie mamy gotowych rozwiązań. Wszystko musimy opracować sami. Od początku do końca - mówi Marta Dytwińska-Gawrońska, rzecznik głogowskiego magistratu. I dodaje: powodem podwyższonego poziomu arsenu w powietrzu jest emisja z Huty Miedzi Głogów.

Zaplanowano kolejne badania próbek od osób u których odnotowano podwyższony poziom arsenu. - KGHM sfinansuje badania, które określą poziom arsenu pochodzenia nieorganicznego u wszystkich pacjentów u których stwierdzono podwyższony poziom arsenu całkowitego w moczu - przekazuje Anna Osadczuk z KGHM. I dodaje: dokładamy wszelkich starań, aby być dobrym sąsiadem dla mieszkańców Głogowa.

Sprawdzą, skąd różnice

- Spełniamy wszelkie restrykcyjne wymogi, zarówno polskie, jak i Unii Europejskiej. Gdyby nie to, nie moglibyśmy funkcjonować. My jako emitent nie mamy przekroczeń - podkreśla przedstawicielka KGHM. Skąd więc różnice? - W emisji nie mamy przekroczeń. Przekroczenia są w imisji. Nie wiemy skąd te źródła. Jak to jest możliwe, że są aż takie różnice w tych poziomach - mówi Osadczuk. Odpowiedź ma być znana w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Jak mówi Barbara Szygulska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, obecność arsenu jest szkodliwa dla zdrowia. Szczególnie niekorzystnie działa na układ nerwowy.

Podwyższony poziom arsenu odnotowano w Głogowie:



