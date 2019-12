Fundacja Olgi Tokarczuk. "Będę mogła jeszcze coś fajnego zrobić dla świata"

Promocja kultury i sztuki, praw człowieka i swobód obywatelskich, a także wsparcie działalności ekologicznej - to tylko niektóre z celów statutowych fundacji Olgi Tokarczuk. Noblistka do rady swojej fundacji powołała Agnieszkę Holland i Ireneusza Grina.

- Po wieści o tym, że otrzymałam Nagrodę Nobla ucieszyłam się, że wciąż jeszcze jestem młoda. Wiecie o tym, że nagrody takie bardzo często dostają ludzie już wiekowi. Cieszyłam się z tego, że będę miała możliwość coś jeszcze zrobić fajnego dla świata - powiedziała Olga Tokarczuk na spotkaniu z dziennikarzami w gabinecie prezydenta Wrocławia. Tym czymś ma być właśnie jej fundacja.

Promocja kultury i sztuki, praw człowieka i swobód obywatelskich

Klucze do miasta i tłum wielbicieli. Wrocław przywitał Olgę Tokarczuk Pękające w szwach... czytaj dalej » Laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018 poinformowała, że prace nad statutem fundacji wciąż trwają. Jednocześnie zadeklarowała, że na jej rzecz przekaże 350 tysięcy złotych, a do rady fundacji powołała reżyserkę Agnieszkę Holland i Ireneusza Grina, dyrektora Wrocławskiego Domu Literatury.

Czym zajmować się będzie fundacja Olgi Tokarczuk?

Jednym z celów statutowych fundacji ma być wsparcie i promocja polskiej kultury i sztuki za granicą. Fundacja ma zajmować się też promocją praw człowieka i swobód obywatelskich, a także wsparciem działalności ekologicznej. - Nad statutem wciąż pracujemy. Tak że to będzie się jeszcze zmieniało i doprecyzowało - podkreśliła noblistka.

Willa od miasta

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk poinformował natomiast, że miasto Wrocław na potrzeby fundacji przekaże willę Marii i Tymoteusza Karpowiczów, która znajduje się przy ulicy Krzyckiej. - Miasto odrestauruje willę, chcemy zrobić to jak najszybciej. Chcemy, by to miejsce służyło literaturze i przez to chcemy wypełnić wolę Tymoteusza Karpowicza - podkreślił prezydent.