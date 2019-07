Pomylili ulice z torem. Motocykliści pędzili przez wioski, złapała ich policja





Dwaj motocykliści staną przed sądem za swoje "wyczyny" na drodze. Jeden pędził z prędkością 155 kilometrów na godzinę, mimo że obowiązywało ograniczenie do 40 kilometrów na godzinę. Drugi jeszcze go przebił - policjanci zmierzyli mu 172 kilometry na godzinę w terenie zabudowanym.

Obaj zostali zatrzymani przez policjantów z Ząbkowic Śląskich, którzy w czwartek patrolowali ulice powiatu.

Pierwszego zauważono po godzinie 17 na odcinku drogi pomiędzy miejscowościami Starczówek i Niedźwiedź. Kierowca zwrócił uwagę policjantów, kiedy z dużą prędkością wyprzedzał samochód. Gdy zbliżyli się do niego, jeszcze przed wjazdem w teren zabudowany, rejestrator wskazał prędkość 176 km/h. Przekraczając granicę miejscowości, motocyklista jednak specjalnie nie zwalniał. Na ograniczeniu prędkości do 40 km/h jechał 155 km/h, a następnie zwolnił do 141 km/h. Wkrótce został zatrzymany.

Motocyklem pędził przez Wrocław. O 83 km/h za szybko, bez uprawnień Nie miał... czytaj dalej » - Okazało się, że to 28-letni mieszkaniec Nysy, który jest zawodowym kierowcą. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy i odstąpili od ukarania mandatem. Według mundurowych za tak rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, grzywna byłaby zbyt łagodną karą, więc wystąpili do sądu o zastosowanie surowszej - informuje Ilona Golec, rzecznik ząbkowickiej policji.

O 122 km/h za szybko

Niespełna dwie i pół godziny później, inny patrol, tym razem w nieoznakowanym radiowozie, minął się z grupką motocyklistów na wyremontowanym odcinki drogi, który służył im do sprawdzania osiągów swoich maszyn. Policjanci zawrócili i ruszyli za nimi.

W Służejowie miernik zarejestrował zawrotną prędkość kierującego jednośladem - 172 km/h w terenie zabudowanym. Przekroczył on tym samym dopuszczalną prędkość o 122 km/h.

- Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę. 33-letni mieszkaniec powiatu brzeskiego nie miał uprawnień do kierowania motocyklami. Naraził się tym samym na poważne koszty - motocykl został zabrany na lawecie, a wobec kierującego mundurowi wystąpili z wnioskiem o orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów - zaznacza Golec.

