Doradca wojewody jeździł bez prawa jazdy. Prześwietlą go w Lwówku Śląskim





Foto: Opolski Urząd Wojewódzki | Video: Google Earth Arkadiusz Sz. jest doradcą wojewody

Czarne chmury zbierają się nad doradcą wojewody opolskiego Arkadiuszem Sz. Przeszłość polityka prześwietli Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim. Sz. został przyłapany za kierownicą, choć stracił prawo jazdy dwanaście lat temu. Miał też m.in. pobierać zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych. Powołany został również do komisji aby egzaminować kandydatów na... instruktorów nauki jazdy.

Doradca wojewody opolskiego i wiceprzewodniczący rady miasta Opole z ramienia PiS Arkadiusz Sz. został zatrzymany przez policję pod koniec stycznia, kiedy zaparkował przy pasach niedaleko komendy policji w Nysie. Podczas interwencji okazało się, że polityk stracił prawo jazdy dwanaście lat temu.

Gdy sprawa została nagłośniona przez media, do prokuratury wpłynęło pismo, którego autor poinformował, że Arkadiusz Sz. od kilku lat korzysta z reprezentacyjnego parkingu strzeżonego przed głównym wejściem do opolskiego urzędu wojewódzkiego. Według ustaleń dziennikarzy, miał też pobierać zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych, m.in. za udział w radzie programowej regionalnego oddziału TVP.

Bajeczne zarobki dyrektora Opery Wrocławskiej. Zarząd chce go odwołać, wojewoda wstrzymuje decyzję Kontrola... czytaj dalej » Co więcej, na jaw wyszło również, że w styczniu tego roku wojewoda opolski powołał Arkadiusza Sz. w skład komisji sprawdzającej kwalifikacje instruktorów, kandydatów na instruktorów oraz wykładowców i kandydatów na wykładowców szkolących kierowców.

Śledztwo w Lwówku Śląskim

Jak powiedział Stanisław Bar z prokuratury okręgowej w Opolu, do tej pory politykowi nie przedstawiono żadnych zarzutów. Prowadzone jest postępowanie w sprawie prowadzenia pojazdów mechanicznych po cofnięciu uprawnień do kierowania, za co grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Prokuratura Okręgowa w Opolu, która przejęła akta z Nysy, chcąc uniknąć zarzutu braku bezstronności, wniosła do jednostki nadrzędnej o przekazanie sprawy śledczym spoza województwa opolskiego.

Tomasz Czułowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze poinformował, że sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Lwówku Śląskim.

Szefowa PiS w regionie, wicewojewoda opolska Violetta Porowska poinformowała, że Arkadiusz Sz. zawiesił członkostwo w partii. Jednocześnie odmówiła komentarza do czasu zakończenia postępowania przez wymiar sprawiedliwości.