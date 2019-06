Pozostałe informacje

Agresywny, pijany mężczyzna rozlał benzynę wokół swojego domu i groził rodzinie, że go podpali. Kiedy na miejscu interweniowali... czytaj dalej »

Odtwórz: Groził podpaleniem domu, strzelał do policjantów z wiatrówki

Podejrzany o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin (Dolnośląskie) usłyszał także zarzut podżegania do udziału w zabójstwie. -... czytaj dalej »

12:39

Odtwórz: Smutny koniec roku szkolnego. Dzieci z Mrowin modliły się za 10-letnią Kristinę

We wtorek w kościele w Mrowinach (Dolnośląskie), jak co roku odprawiona została msza na zakończenie roku szkolnego. Zawsze to... czytaj dalej »