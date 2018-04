Spaliły się samochody, płonął hotel. Prokuratura: przez niedogaszony popiół z kominka





130 gości ewakuowało się z płonącego hotelu Foto: D. Rudnicki / TVN24 Wrocław Video: tvn24 130 gości ewakuowało się z płonącego hotelu 02.04 | Zaczęło się od płonącego kosza na śmieci. Potem silny wiatr szybko przeniósł ogień na stojące obok samochody, a także autokar. Ten ostatni zaparkowany stał tuż przy hotelu; zajęła się jego elewacja, płomienie objęły także część dachu. Pierwsze informacje o pożarze w Kudowie-Zdroju (Dolnośląskie) dostaliśmy na Kontakt 24. zobacz więcej wideo »

37-letni Ukrainiec jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie pożaru w hotelu w Kudowie-Zdroju. Z ogniem walczyło 20 zastępów straży pożarnej, a z obiektu trzeba było ewakuować 130 osób.

Do pożaru doszło rano 2 kwietnia. Ogień najpierw strawił stojący na posesji śmietnik, a na skutek silnie wiejącego wiatru przeniósł się na stojące obok samochody i autokar. Stamtąd płomienie objęły elewację hotelu.

Zarzuty dla obywatela Ukrainy

- Ogromne płomienie to były. Autobus cały płonął, były też butle z gazem. Było słychać te wybuchy. Aż doszło do silnika i benzyny i ogromny ogień powstał przez to - relacjonował Krystian Pawełczyk, jeden z gości hotelu. On i 129 innych osób musiało opuścić obiekt. W tym czasie z ogniem walczyło 20 zastępów straży pożarnej.

Zarzut w sprawie pożaru usłyszał 37-letni Ukrainiec. - Mężczyzna został przesłuchany, przedstawiono mu zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru. Na obecnym etapie zakładamy, że działał nieumyślnie - mówi Jan Sałacki, szef Prokuratury Rejonowej w Kłodzku. Z dotychczasowych ustaleń prokuratury wynika, że pożar wybuchł po tym, jak mężczyzna wyrzucił do śmietnika wyciągnięte z kominka i wciąż tlące się resztki popiołu.

Wobec podejrzanego zastosowano dozór policyjny i zakazano mu opuszczać terytorium Polski. Mężczyźnie grozi do trzech lat więzienia.

Pożar wybuchł w jednym z hoteli w Kudowie-Zdroju:



