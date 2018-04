Organizowali koncerty, na których bawić się mieli neofaszyści. Usłyszeli zarzuty

Pozostałe informacje

Zarzuty propagowania ideologii faszystowskiej oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych i... czytaj dalej »

14:13

Odtwórz: Chciał wyprzedzić, nie zdążył, więc zepchnął auto do rowu. Kierowca poszukiwany

Uszkodzone nadkole i zderzak, do tego nerwy i stracony czas - wszystko to konsekwencje kolizji drogowej, do jakiej doszło na... czytaj dalej »