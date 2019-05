Auto na dachu garażu. Tak zakończył się pościg





Młody kierowca, bez prawa jazdy, poszukiwany do odsiadki w więzieniu, wpadł przez niesprawny tłumik. Policjanci chcieli zatrzymać go do kontroli. 26-latek zatrzymał się dopiero na dachu garażu, kiedy skończyła mu się droga ucieczki.

Patrol drogówki z Wałbrzycha, patrolując jedną z ulic w Jedlinie-Zdroju, zauważył jadący samochód z niesprawnym tłumikiem. Kiedy policjanci zbliżyli się do samochodu i włączyli koguty, kierowca gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę.

Pościg nie trwał długo, raptem przez trzy kilometry. Ale jego finał jest godny odnotowania. Nie na co dzień widzi się bowiem samochód "zaparkowany" na dachu garażu zamiast w jego środku. A tak właśnie swoją ucieczkę zakończył 26-letni kierowca opla, kiedy skończyła się drogą wewnętrzna, którą próbował uciec.

- Mieszkaniec Boguszowa-Gorc w trakcie legitymowania oświadczył, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Poszerzone źrenice i bełkotliwa mowa wskazywały, że może być także pod wpływem narkotyków, do czego przyznał się policjantom. Funkcjonariusze zlecili w placówce medycznej pobranie krwi do badań laboratoryjnych - informuje Marcin Świeży, rzecznik wałbrzyskiej policji.

Szereg innych przestępstw

W trakcie przeszukania funkcjonariusze znaleźli przy 26-latku dwa woreczki z metamfetaminą. Jak się okazało, mężczyzna posiadał już wydane przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu w 2018 i 2019 roku dwa aktywne zakazy kierowania pojazdami i był poszukiwany do odsiadki w więzieniu.

Przyznał się także do kradzieży w ostatnich miesiącach paliwa na stacjach benzynowych w Wałbrzychu, Świdnicy oraz Kamiennej Górze, o łącznej wartości około 4,5 tys. złotych, włamania do samochodu i kradzieży elektronarzędzi o wartości 4 tys. złotych, które policjanci w toku wykonanych czynności odzyskali oraz kradzieży dwóch pojazdów, także odnalezionych wcześniej przez funkcjonariuszy.

Za niezatrzymanie się do kontroli, jazdę bez uprawnień i pomimo zakazów sądowych oraz najprawdopodobniej pod wpływem narkotyków i ich posiadanie, a także spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kradzieże paliwa, samochodów oraz kradzież z włamaniem do pojazdu 26-latkowi grozi kara do lat 10 więzienia oraz dożywotni zakaz kierowania pojazdami.

