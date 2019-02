W domach mieli ponad trzy miliony w różnych walutach, są podejrzani o handel narkotykami

11 kilogramów amfetaminy, kokainy, marihuany czy tabletek ecstasy przejęła policja z Dolnego Śląska. Zatrzymanych zostało dwóch mężczyzn, przy których znaleziono 3,2 miliona złotych w różnych walutach. Pieniądze już zarekwirowano na poczet przyszłych kar. Podobnie jak należące do 44-latków luksusowe samochody.

Policjanci z wydziału antynarkotykowego komendy wojewódzkiej wraz z kolegami z Dzierżoniowa zatrzymali dwóch mężczyzn - mieszkańca Strzelina oraz Wielkopolanina. Obaj byli na celowniku funkcjonariuszy od jakiegoś czasu. Podejrzewano, że zajmują się handlem narkotykami.

Złotówki, funty, euro

Zatrzymano 12 podejrzanych. Policja: współpracowali z grupą Bukaciaka Centralne Biuro... czytaj dalej » Działania prowadzono jednocześnie w kilku miejscach.

- W trakcie przeszukania posesji, należących do tych osób, policjanci zabezpieczyli 11 kilogramów różnego rodzaju środków odurzających, były to między innymi płynna amfetamina, kokaina, marihuana, a także tabletki ecstasy. Czarnorynkowa wartość, jak ocenili policyjni specjaliści, to ponad 400 tysięcy złotych - mówi Krzysztof Zaporowski, rzecznik dolnośląskiej policji.

Przeszukania były znaczniej bardziej owocne. Policjanci znaleźli duże kwoty pieniędzy w różnych walutach - złotówkach, funtach, euro. Łącznie, w przeliczeniu na złotówki, to aż 3,2 miliona złotych. Oprócz tego zabezpieczone zostały luksusowe auta o wartości około pół miliona złotych. Wszystko na poczet przyszłych kar i grzywien.

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających, za co grozi kara do 12 lat więzienia. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Sprawa rozwojowa

Zatrzymania to kontynuacja śledztwa z 2018 roku. Policjanci zatrzymali wtedy mężczyznę i znaleźli u niego ponad 60 kg narkotyków, wśród których była m.in. amfetamina, kokaina i marihuana o czarnorynkowej wartości około 2,5 mln złotych. Ponadto funkcjonariusze ujawnili w trakcie działań pistolet z ostrą amunicją. Wówczas zatrzymany został 33-latek.