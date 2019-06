Podejrzewany o zabójstwo 10-letniej Kristiny zatrzymany. "Był typowany od samego początku"

Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo 10-letniej dziewczynki z Dolnego Śląska. Są przekonani, że na podstawie zebranych dowodów prokuratura przedstawi mu zarzuty. Jak poinformował w rozmowie z TVN24 rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka, policjanci od samego początku typowali 22-letniego mężczyznę, jako potencjalnego sprawcę tej zbrodni.

Rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka mówił, że "zebrany przez policję materiał dowodowy pozwolił na podjęcie decyzji, aby tego mężczyznę w dniu dzisiejszym zatrzymać". - Mężczyzna został zatrzymany na terenie województwa dolnośląskiego i jest jego mieszkańcem - poinformował. Mieszkańcy Mrowin są w szoku po śmierci Kristiny. Wspólnie modlili się za zamordowaną dziewczynkę W sobotę... czytaj dalej »

Jak dodał, mężczyzna przebywa obecnie w policyjnym areszcie. - Jest do dyspozycji prokuratury - powiedział.

- Prokuratorzy weryfikują materiał dowodowy, ale jesteśmy przekonani, wspólnie z prowadzącymi to postępowanie prokuratorami, że zostaną przedstawione temu mężczyźnie zarzuty, a następnie będzie doprowadzony do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt - zaznaczył Ciarka.

Policja: to mężczyzna zamieszkały poza powiatem świdnickim

Krzysztof Zaporowski, rzecznik dolnośląskiej policji, potwierdził na konferencji prasowej o godz. 20, że "jest to mężczyzna zamieszkały poza powiatem świdnickim".

Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy poinformował, że w tej chwili trwają czynności związane z weryfikowaniem i z zabezpieczaniem materiału dowodowego. - Mamy 48 godzin i to jest ten czas w ramach, którego musimy wykonać te najbardziej niezbędne czynności, które by pozwoliły na przedstawienie zarzutów, przesłuchanie podejrzanego i ewentualne skierowanie wniosku o tymczasowy aresztowanie. To jest wszystko, co w tej chwili mogę powiedzieć - stwierdził.

Nie chciał udzielić żadnych informacji na temat podejrzanego. - Mogę potwierdzić to, że ten mężczyzna nie ma nic wspólnego z osobami zatrzymywanymi wcześniej - mówił.

Dodał, że policja i prokuratura posiadają materiał dowodowy, który wskazuje, że mężczyzna ma związek z zabójstwem 10-letniej Kristiny.

Ziobro: okrutny mord na 10-letniej Kristinie nie ujdzie płazem

W niedzielę po południu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że "okrutny mord na 10-letniej Kristinie z Dolnego Śląska nie ujdzie płazem". - Mężczyzna, podejrzewany o dokonanie tej potwornej zbrodni, został zatrzymany. Jeśli dotychczasowe ustalenia się potwierdzą i zebrane dowody zostaną w śledztwie zweryfikowane, to sprawca trafi przed sąd, a kierowana przeze mnie prokuratura dołoży wszelkich starań, by otrzymał jak najsurowszą karę. Wierzę, że nastąpi to możliwie szybko - zapowiedział Ziobro.

Jak podkreślił, "każdy, kto w tak bezwzględny sposób krzywdzi dzieci, musi się liczyć z najsurowszymi konsekwencjami". - W ściganiu tak bezwzględnych przestępców zawsze będziemy działać z największą determinacją. To obowiązek całego państwa, które pokazało w tej sprawie, że działa skutecznie - zaznaczył Ziobro.

Podziękował też policjantom i prokuratorom "za ich nadzwyczajne zaangażowanie i profesjonalizm".

- Mój zastępca prokurator Krzysztof Sierak, który na bieżąco nadzoruje to śledztwo, podkreślał w rozmowie ze mną zwłaszcza olbrzymie zasługi policjantów. Dziękuję im za to. Mam olbrzymi szacunek dla ich poświęcenia. Dziękuję też wszystkim Polakom, którzy starali się pomóc, przekazując organom ścigania cenne informacje - dodał minister.

Brutalne zabójstwo

Zaginięcie 10-latki zgłosiła w czwartek rodzina z Mrowin. Dziewczynka miała wyjść ze szkoły około godziny 13. Nie dotarła do domu. Choć - jak opisuje "Gazeta Wrocławska" - ostatni raz miała być widziana około 200 metrów od domu.

Policja prosi o pomoc w ustaleniu sprawcy zabójstwa 10-latki Dolnośląska... czytaj dalej » W piątek, na konferencji prasowej po godzinie 21 Marek Rusin, szef Prokuratury Rejonowej w Świdnicy, poinformował, że znane są przyczyny zgonu, jednak szczegółowe informacje - ze względu na tok śledztwa - nie mogą zostać ujawnione.

- Mogę powiedzieć, że przyczyną zgonu były rany kłute klatki piersiowej oraz szyi. Ran było wiele. Niezależnie od tego, ujawniono ślady, że zbrodnia miała podłoże seksualne - przekazał. Rusin dodał, że "w sposób pewny" można na ten moment stwierdzić, że zamordowana to zaginiona 10-letnia mieszkanka Mrowin.

- Wszczęliśmy śledztwo w sprawie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem na podłożu seksualnym - poinformował.

Zastępca prokuratora rejonowego Beata Piekarska-Kaleta zaapelowała do osób, które mają jakiekolwiek informacje w sprawie, aby zgłaszały się do służb.

Spacerowicze odnaleźli ciało dziecka

Poszukiwania dziewczynki przerwano po kilku godzinach od ich rozpoczęcia. Służby nie podały wówczas przyczyny wstrzymania działań.

Prokurator Marek Rusin poinformował wtedy, że w późnych godzinach popołudniowych w lesie w okolicach miejscowości Pożarzysko (gmina Żarów) znaleziono ciało dziewczynki.



- Ciało znalazły osoby, które przypadkowo tam przechodziły - przekazywał prokurator.

Ciało 10-latki znaleziono niedaleko Pożarzyska

"Doszło do zabójstwa"

W najbliższej okolicy miejsca, w którym odnaleziono ciało nie ma żadnych zabudowań. Na miejscu pracowała policja i prokurator. Śledczy do ustalenia przyczyny śmierci dziecka potrzebowali wyników sekcji zwłok, jednak niemal od razu nie mieli wątpliwości, że 10-latka padła ofiarą przestępstwa.

- Ujawnione na ciele dziewczynki obrażenia w sposób pewny wskazują, że została ona pozbawiona życia w wyniku zabójstwa - przekazywał Rusin.

"Dopadniemy go. To kwestia czasu"

- Zatrzymanie mordercy 10-letniej dziewczynki z Dolnego Śląska to kwestia czasu. Za ogromną krzywdę dziewczynki należy się tej bestii najsurowszy wymiar kary - powiedział w sobotę minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Jak policja szuka zabójcy? "Najważniejsze są oględziny. Ślady DNA, krew, zapach sprawcy" Ciało 10-letniej... czytaj dalej » Ziobro podkreślił, że dla polskiej prokuratury i policji to sprawa honorowa. - Dopadniemy go. To kwestia czasu. Nad sprawą pracują najlepsi prokuratorzy i policjanci. Dzięki najnowocześniejszej technice i zaangażowaniu specjalistów udało się zabezpieczyć wiele śladów - mówił minister.

- Za ogromną krzywdę dziewczynki należy się tej bestii najsurowszy wymiar kary. Ubolewam, że jeszcze nie weszło w życie bezwzględne dożywocie, które w miniony piątek z inicjatywy ministerstwa sprawiedliwości uchwalił parlament. To będzie najwyższa kara, jaką będzie można wymierzyć za najcięższe zbrodnie w sytuacji, gdy nie jest możliwe przywrócenie kary śmierci. A to ona w moim przekonaniu byłaby sprawiedliwą zapłatą za tak okrutny mord na niewinnej dziewczynce - podkreślił.

