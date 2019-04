Podejrzani o okradanie bankomatów w rękach policji

Policjanci z Dolnego Śląska rozbili gang, który okradał bankomaty. Na koncie grupy ma być między innymi nieudana próba kradzieży przy użyciu ciągnika. Trzy osoby zostały zatrzymane.

"Samochód tylko szurnął i odjechał". Szukają tych, co chcieli wysadzić bankomat Weszli do... czytaj dalej » - Sprawcy mają na swoim koncie trzy czyny: jedną kradzież z włamaniem oraz dwa usiłowania włamania do bankomatów - informuje kom. Kamil Rynkiewicz z biura prasowego dolnośląskiej policji.

Trzej mężczyźni to mieszkańcy powiatu bolesławieckiego. Mają od 27 do 37 lat.

Ciągnikiem próbowali wyrwać bankomat

To oni, zdaniem śledczych, odpowiedzialni są między innymi za próbę włamania do bankomatu, która miała miejsce na początku marca tego roku. Kilku mężczyzn próbowało wtedy ciągnikiem wyrwać stojący obok galerii handlowej bankomat.

Próbę udaremnili policjanci. Po pościgu jeden z mężczyzn został zatrzymany. Był to kierowca ciągnika, który na zakręcie stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi i uderzył w budynek. 39-latek trafił wówczas do aresztu.

Narkotyki i amunicja

Podczas przeszukania zatrzymanych teraz mężczyzn zabezpieczono linię do produkcji metamfetaminy, substancje do jej wytwarzania oraz tysiąc porcji gotowego narkotyku. Funkcjonariusze znaleźli też niemal trzy kilogramy marihuany. Śledczy zabezpieczyli też busa, który miał służyć szajce do dokonywania skoków na bankomaty, kominiarki, amunicję, magazynek, pasy transportowe i telefony komórkowe.

Teraz policjanci sprawdzają, czy mężczyźni nie mają na koncie innych przestępstw. W zależności od roli jaką pełnili w grupie odpowiadać będą za kradzieże z włamaniami, posiadanie i wytwarzanie narkotyków oraz nielegalne posiadanie amunicji. Grozi im do 10 lat więzienia.

Wszyscy zatrzymani to mieszkańcy powiatu bolesławieckiego:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl