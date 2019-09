Miał problemy ze skrzydłami. Okazało się, że ktoś zrobił z niego tarczę strzelniczą

Bocian postrzelony "w każdym miejscu ciała". Niemal codziennie do ośrodka trafia...

Miał 17 odłamków śrutu w ciele, niestety nie wszystkie udało się wydostać. Bocian, który dostał imię Elton jest rekordzistą, ale nie ma dnia, by do lecznicy Ada w Przemyślu nie trafił choć jeden postrzelony ptak. Dostęp do wiatrówek jest właściwie nieograniczony i tu zaczyna się problem.

