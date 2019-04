Kobieta znalazła węża w muszli klozetowej

Mieszkanka Oławy (Dolnośląskie) znalazła węża w swojej toalecie. Gad znajdował się w muszli klozetowej. Policja szuka właściciela zwierzęcia.

We wtorek w nocy, przed godziną 22, kobieta powiadomiła policję o dość nietypowym zdarzeniu. W jej łazience, a dokładniej w muszli klozetowej, był wąż.

- Policjant poinstruował kobietę, aby zamknęła drzwi do łazienki. W tym czasie funkcjonariusz poinformował o zdarzeniu lekarza weterynarii, który przyjechał do mieszkania kobiety - informuje Krzysztof Zaporowski, rzecznik dolnośląskiej policji.

W lesie znalazła pytona tygrysiego. "Owinął się wokół drzewa" Mieszkanka... czytaj dalej » Weterynarz odłowił gada i przewiózł go do przychodni weterynaryjnej. Policja szuka właściciela węża i będzie ustalać, w jaki sposób zwierzę znalazło się w toalecie kobiety.

Trzymane w domowych terrariach

Co to za gatunek? O pomoc w ustaleniu poprosiliśmy Marka Pastuszka, kierownika terrarium we wrocławskim zoo.

- Prawdopodobnie jest to lancetogłów królewski bądź kalifornijski. Naturalnie występuje na terenie Ameryki Północnej. Często spotykany w prywatnych hodowlach. Musiał komuś uciec - przypuszcza Pastuszek.

Gatunek ten nie jest jadowity.

Do zdarzenia doszło w Oławie:



