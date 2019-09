Jednego dnia dwa razy ukradł ten sam samochód

Video: TVN 24 Poznań

Złodzieje pomylili obrazy. "Wystarczyło spojrzeć w Wikipedię"

08.03. | Podali się za policjantów i w białych rękawiczkach (dosłownie), z katalogiem w rękach wkroczyli do domu poznańskiego kolekcjonera. "Zarekwirowali" mu 87 dzieł sztuki, które ich zdaniem miały pochodzić z kolekcji Goebbelsa. Tyle, że były to jedynie ich kopie. - Nie chcę używać tytułów duńskich filmów do określania tej sytuacji - mówił w uzasadnieniu rozbawiony sędzia, zmniejszając wyrok dla sprawców kradzieży.

