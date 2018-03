Podziemna fabryka zbrojeniowa a może po prostu opuszczone korytarze wydrążone w skale? To co może kryć wnętrze Góry Jatki chcą sprawdzić eksploratorzy. Miejsce przeszukiwali już dwa razy. Teraz szykują się do trzeciej i ostatecznej weryfikacji.

Góra Jatki to niewysokie dwuwierzchołkowe wzniesienie w Górach Suchych, tuż obok czeskiej granicy. To tu, według relacji świadków, ma znajdować się podziemna fabryka z czasów drugiej wojny światowej. - Jeden ze świadków podaje nam fakty ze swojego życia. Te są związane z tą górą. To szczególny przypadek, bo nasz świadek pracował w tym miejscu. Pomagał w produkcji części do pocisków rakietowych V2 - mówi Piotr Kałuża ze Stowarzyszenia Grupa Poszukiwawcza Riese.

Tajemnicza podziemna fabryka

Wiercili, szukając niemieckiego schronu. Trafili. "Nasza przygoda właśnie się rozpoczyna" Eksploratorzy... czytaj dalej » W Mieroszowie, pod koniec wojny, działała filia obozu koncentracyjnego Gross Rosen. Część więźniów pracowała przy produkcji śmigieł. Inni mieli codziennie wykonywać swoje obowiązki właśnie we wnętrzu Góry Jatki. W maju 1945 roku produkcja ustała. A w okolicy miało być słychać wybuchy. To, według świadków, oznaczało, że Niemcy burzyli wejścia do sztolni wydrążonych w górze. Kilka dni później do Mieroszowa wkroczyli żołnierze Armii Czerwonej.

Miejsce to było przez eksploratorów, przy współpracy z gminą Mieroszów, już sprawdzane dwukrotnie. Najpierw wykonano badania bezinwazyjne. Ich wyniki, jak mówią, były obiecujące. Później zostały one zweryfikowane za pomocą ciężkiego sprzętu. Eksploratorzy szukali wejść do fabryki. Jednak do tej pory nie udało im się ich odnaleźć.

Sprawdzą po raz trzeci

Kolejną próbę chcą przeprowadzić już wkrótce. - Największą satysfakcję dałoby nam to gdyby tam rzeczywiście były podziemia. Jeśli znajduje się tam fabryka, to byłoby wspaniale. Nasze prace w tym miejscu trwają już dwa lata dlatego chcemy ostatecznie potwierdzić lub wykluczyć legendę tego miejsca - podkreśla Kałuża.

Co mogłoby znajdować się w podziemnej fabryce? Czy eksploratorzy mogliby znaleźć tam pociski rakietowe V2, które miały odwrócić losy wojny? - Rakiet raczej byśmy nie znaleźli, ale pozostałości sprzętów do ich produkcji, maszyn, czy narzędzi, to i tak byłby olbrzymi sukces - przyznaje eksplorator.

Góra, która może kryć tajemnicę, znajduje się na terenie gminy Mieroszów:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl