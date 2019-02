"Rzucał psem o ścianę i bił go pięściami"

Policja z Kłodzka (woj. dolnośląskie) otrzymała zgłoszenie o awanturze domowej w jednym z mieszkań na terenie miasta. Kiedy funkcjonariusze dojechali pod wskazane drzwi, ze środka lokalu usłyszeli trzaski i skomlenie psa.

Był zaniedbany, krew ciekła mu po oczach. Sąd: psa odebrano zgodnie z prawem Dino był skrajnie... czytaj dalej » - Bez wahania weszli do środka i zastali mężczyznę, który rękoma bił szczeniaka. Natychmiast odebrali mu siedmiomiesięcznego psa, który trząsł się ze strachu. W mieszkaniu była konkubina 41-latka. Policjanci na miejscu interwencji ustalili, że przed ich przyjazdem rzucał on psem o ścianę - informuje Wioletta Martuszewska, oficer prasowy policji w Kłodzku.

Zwierzę do schroniska, zarzuty dla właściciela

Pies został zawieziony do weterynarza, gdzie otrzymał pomoc. Potem trafił do schroniska. Tam jest bezpieczny i ma właściwą opiekę.

Właściciel natomiast został zatrzymany. Usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem. Policjanci ustalili, że miał to robić od października. Teraz będzie odpowiadał przed sądem. Grozi mu do trzech lat więzienia, a za działanie ze szczególnym okrucieństwem do pięciu lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w Kłodzku: