12 samochodów zderzyło się na A4. "Korek sięga po horyzont"





Foto: M. Walczak / TVN24 Wrocław | Video: tvn24 Na autostradzie A4 zderzyło się 12 pojazdów

Dwie poważne kolizje na dolnośląskim odcinku autostrady A4. W sumie zderzyło się tam dwanaście pojazdów. Jak informuje straż pożarna, jedna osoba odniosła lekkie obrażenia.

Do stłuczek pomiędzy węzłami Złotoryja i Lubiatów doszło przed godziną 12. - Powodem kolizji mogą być opady śniegu, śliska nawierzchnia i niedostosowanie prędkości do tych warunków - informuje asp. sztab. Paweł Petrykowski, rzecznik dolnośląskiej policji. Jednak podkreśla: by ustalić faktyczne przyczyny tego co się stało, niezbędne jest przeprowadzenie czynności na miejscu.

Cztery ciężarówki i dziewięć osobówek

Początkowo służby informowały o tym, że nikt z 12 osób uczestniczących w zdarzeniach nie odniósł obrażeń. Jednak przed godziną 13.30 dyżurny dolnośląskiej straży pożarnej przekazał: jedna osoba odniosła lekkie obrażenia, uskarża się na bóle ręki.

Jak informuje Punkt Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na krótkim odcinku drogi doszło dwóch osobnych zdarzeń. Początkowo informowano o tym, że w kolizjach udział wzięło dziewięć pojazdów. - Teraz wiemy, że zderzyło się tam 12 samochodów: trzy pojazdy ciężarowe i dziewięć osobowych - podaje sierż. Dominika Kwakszys ze złotoryjskiej policji.

"Korek sięga po horyzont"

Droga w kierunku Zgorzelca jest zablokowana. Tworzy się tam korek. - Sięga po horyzont - relacjonuje Andrzej Stefańczyk, reporter TVN24.

Dla kierowców wyznaczono objazd przez węzeł Złotoryja na drogę wojewódzką nr 364, następnie na drogę krajową nr 3, a stamtąd na drogę krajową 94 do węzła Chojnów.

Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Źródło: TVN24 Wrocław / A. Stefańczyk Po kolizjach na A4 tworzą się korki

