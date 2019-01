Dotarli do "mety". Przejęte 2,5 kilograma narkotyku, zlikwidowana linia produkcyjna





Foto: Dolnośląska Policja | Video: Dolnośląska Policja Linia do produkcji metamfetaminy zlikwidowana

Linię do produkcji metamfetaminy oraz ponad 2,5 kilograma tego narkotyku przejęli policjanci z Bolesławca (Dolnośląskie). W sprawie zatrzymano cztery osoby, którym prokuratura postawiła zarzuty produkcji znacznych ilości narkotyków. Decyzją sądu podejrzani zostali aresztowani.

Policjanci na polecenie Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu zatrzymali cztery osoby podejrzane o produkcję znacznej ilości narkotyków. Jednocześnie przeszukano cztery posesje w Jeleniej Górze i Bolesławcu oraz w miejscowościach w powiatach jeleniogórskim i bolesławieckim.

- W budynku położonym na terenie powiatu bolesławieckiego znaleziono i zlikwidowano linię produkcyjną do syntezy metamfetaminy. Policjanci znaleźli tam też szereg substancji chemicznych oraz sprzęt służący do produkcji narkotyków - informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Tomasz Czułowski.

Kokaina, amfetamina, mefedron i ecstasy. Gang handlarzy narkotyków rozbity 13 osób zostało... czytaj dalej » Policjanci znaleźli również ponad dwa kilogramy metamfetaminy oraz około 200 tysięcy sztuk tabletek zawierających pseudoefedrynę. To środek stosowany do produkcji metamfetaminy. Według śledczych tabletki zostały sprowadzone do Polski z Wielkiej Brytanii.

Zarzuty i areszt

Prokurator Czułowski poinformował, że prokuratura zabezpieczyła też należące do podejrzanych pieniądze w łącznej kwocie ponad 250 tys. zł oraz porsche o wartości około 150 tys. zł.

Czterem mężczyznom prokuratura postawiła zarzuty produkcji znacznych ilości narkotyków.

- Według ustaleń prokuratury podejrzani uczynili sobie z procederu stałe źródło dochodów. Dodatkowo dwóm z zatrzymanych zarzucono także posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych - przekazał rzecznik. Dodał, że podejrzani nie przyznali się do zarzutów.

Na wniosek prokuratury sąd aresztował mężczyzn na trzy miesiące. Grozi im do 20 lat więzienia.

Narkotyk produkowano na terenie powiatu bolesławieckiego:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl