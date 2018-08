2,5-letni Dawidek dzielnie walczy o życie. Konieczna jest operacja. Też możesz mu pomóc

Video: tvn24

Rodzice walczą o życie syna. Potrzebne jest ponad pięć...

02.08| "Jak spać, gdy nad łóżeczkiem naszego synka stoi śmierć?" - pytają rodzice 2,5-letniego Dawida. Chłopiec ma wadę serca i płuc. By go uratować potrzebna jest operacja w Stanach Zjednoczonych. By ją przeprowadzić rodzice muszą zgromadzić ponad pięć milionów złotych.

»