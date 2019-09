Ciało matki zakopał, kilka lat brał jej emeryturę

57-latek przez pięć lat pobierał emeryturę swojej zmarłej matki. Ciało kobiety zakopał w ogródku na posesji, którą przed laty chwilowo razem wynajmowali. Mężczyzna usłyszał kilka zarzutów, w tym znieważenia zwłok i wyłudzenia świadczeń emerytalnych.

Łódzka policja została powiadomiona o braku możliwości kontaktu i ustalenia miejsca pobytu 88-letniej kobiety. Funkcjonariusze dotarli do informacji, że razem z synem mieszkała krótko na terenie gminy Chocianów w powiecie polkowickim.

Szczątki w ogródku

Zmumifikowane ciało kobiety w mieszkaniu. "Obsypane solą, szczelnie zawinięte" Gdyby żyła,... czytaj dalej » Wspólnymi siłami razem z policją z Polkowic ustalili, że zaginiona kobieta prawdopodobnie nie żyje, a jej 57-letni syn od kilku lat pobiera za nią emeryturę.

- Dzięki informacji od świadka śledczy dowiedzieli się, że syn zakopał po śmierci matki jej ciało w ogrodzie na terenie posesji, którą chwilowo wynajmowali i gdzie mieszkali. Potem wyjechał z tej miejscowości. Od 2014 pobierał emeryturę, wyłudził w ten sposób ponad 45 tysięcy złotych - powiedziała Lidia Tkaczyszyn, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

- Policjanci i specjalnie wyszkolony pies z zakresu poszukiwania szczątek ludzkich pod nadzorem lubińskiej prokuratury przeszukiwali teren znajdujący się w pobliżu wskazanego domu. Przypuszczenia śledczych okazały się słuszne. Na terenie działki funkcjonariusze znaleźli zakopane ludzkie szczątki. Decyzją prokuratora zostały one zabezpieczone i przekazane do ekspertyzy - dodaje Przemysław Rybikowski, rzecznik polkowickiej policji.

Zarzuty

W czwartek mężczyzna usłyszał cztery zarzuty: nieudzielenia pomocy matce, znieważenia zwłok, wyłudzenia świadczeń emerytalnych oraz ukrywania legitymacji emerytalnej.

- Przyznał się do znieważenia zwłok i wyłudzenia świadczenia. Sekcja zwłok wykaże przyczynę zgonu. Syn twierdzi, że matka zmarła z powodu choroby, dlatego prokurator postawił mu zarzut nieudzielenia pomocy. Nie wezwał on służb medycznych do chorej matki - powiedziała prokurator.

Decyzją sądu mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Zwłoki kobiety były zakopane na posesji w gminie Chocianów:



