Kurierzy, złodzieje i "wozacy". CBŚP rozbiło gang, kradnący luksusowe auta





Foto: CBŚP - policja.pl | Video: CBŚP - policja.pl Niemieccy i polscy policjanci rozbili gang kradnący luksusowe samochody

Na celownik mieli brać luksusowe samochody z Niemiec, następnie kradli je, przewozili do Polski i tu rozbierali na części - tak zdaniem polskich i niemieckich policjantów wyglądał sposób działania gangu. Zatrzymano pięć osób. Wartość skradzionych aut oszacowano na niemal dwa miliony euro.

- Grupa przestępcza działała w bardzo zhierarchizowany i zakonspirowany sposób. Członkowie grupy mieli odpowiednio wyznaczone role kurierów, złodziei i tak zwanych "wozaków" - informuje kom. Iwona Jurkiewicz, rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji.

I opisuje sposób działania gangu: jedna z osób wyszukiwała samochody, a następnie zlecała kradzież wspólnikom, wyposażając ich w sprzęt służący do pokonywania zabezpieczeń. Po kradzieży "wozak" przewoził skradziony samochód na terytorium Polski, gdzie przekazywał paserom do rozbiórki.

Dowody rejestracyjne, kluczyki i tablice

Policjanci z Wrocławia, Opola, Poznania i Drezna zatrzymali na terenie Niemiec i Polski pięć osób. Podejrzani są w wieku od 23 do 37 lat.

Podczas przeszukań znaleziono kilkadziesiąt telefonów komórkowych, dokumenty pojazdów - między innymi dowody rejestracyjne, karty, umowy kupna sprzedaży oraz części i podzespoły pochodzące ze skradzionych aut, kluczyki, a także tablice rejestracyjne. Funkcjonariusze zabezpieczyli też gotówkę w różnej walucie. Wartość skradzionych samochodów niemieckie służby oszacowały na 1,7 miliona euro.

"Sprawa jest rozwojowa"

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, na wniosek Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, zdecydował o tymczasowym aresztowaniu czterech podejrzanych i przekazaniu ich niemieckim organom ścigania.

- Sprawa jest rozwojowa, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań - podkreśla Jurkiewicz.

Rozbicie grupy to efekt współpracy polskiej i niemieckiej policji w ramach programu "LIMES". Celem tego przedsięwzięcia jest współpraca międzynarodowa zmierzająca do zwalczania zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się kradzieżami w Niemczech luksusowych pojazdów znanych marek.