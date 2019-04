Budowali kanalizację, zostali przysypani ziemią. Jeden mężczyzna nie żyje

Video: TVN24 Wrocław

Mężczyzna został przysypany w trakcie kopania biedaszybu

10.01 | W okolicy miejscowości Boguszów Gorce 41-letni mężczyzna został przysypany w biedaszybie. Kopał go nocą ze swoim kompanem, który wydostał go z osuwiska i przetransportował do domu. Dopiero tam zadzwonił po pogotowie. Mężczyzna walczy w szpitalu o życie.

