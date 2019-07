Zasnął za kierownicą, autokar wjechał do rowu. Zarzuty dla kierowcy

07.07 | Autokar na ukraińskich numerach rejestracyjnych zjechał z A4 na wysokości Jankowic Wielkich (Opolskie) i wjechał do głębokiego rowu. Po przyjeździe na miejsce policji kierowca przyznał, że przysnął i obudził się dopiero podczas zderzenia z ziemią. Poszkodowanych zostało 15 osób.

13 osób poszkodowanych - taki jest ostateczny bilans wypadku do jakiego doszło na opolskim odcinku autostrady A4. Autokar wycieczkowy na ukraińskich numerach rejestracyjnych zjechał z drogi, wjechał do rowu i przewrócił się na bok. 51-letni kierowca usłyszał zarzuty. Grozi mu do ośmiu lat więzienia. Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt 24.