W sprawie kradzieży agregatu ze szpitala zatrzymano złomiarza. "Nie włamałem się, drzwi były otwarte"

Policja zatrzymała 30-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o kradzież z włamaniem do szpitala powiatowego w Bolesławcu na Dolnym Śląsku. Policji przyznał, że był w szpitalu, ale wyjaśnił, że nie dokonał włamania, bo drzwi były otwarte.

Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o włamanie do szpitala powiatowego w Bolesławcu – doszło do tego 16 grudnia. – Skradziono wówczas między innymi 400 litrów oleju napędowego, cztery akumulatory, kabel, a także zdemontowane zostały agregaty prądotwórcze będące zapasowym źródłem energii elektrycznej dla szpitala - poinformowała PAP rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu Anna Kublik-Rościszewska. Szpital oszacował straty na co najmniej 20 tys. zł.

Sebastian Woźniak, zastępca prokuratora rejonowego w Bolesławcu, poinformował nas o zatrzymaniu 30-letniego mieszkańca Bolesławca. - Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Przyznał, że był tam, ale nie że się włamał, bo według niego drzwi były otwarte - relacjonuje prokurator. Złodzieje złomu pozbawili szpital agregatów prądotwórczych. "Występek godny pożałowania" To skrajne... czytaj dalej »

Ciężka sytuacja materialna

Podejrzany stwierdził także, że niczego nie ukradł, a tylko pociął ten złom i przygotował go sobie do sprzedaży. Miał być w ciężkiej sytuacji materialnej, dlatego zdecydował się wykorzystać nadarzającą się, według niego, okazję.

Śledczy chcieli postawić mu zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia na pacjentów, ale okazało się, że w tamtym momencie prąd w szpitalu był i agregaty nie były w użyciu. - Generatory w przypadku awarii zasilania sieciowego zapewniały prąd między innymi dla oddziału intensywnej terapii, noworodków i bloku operacyjnego - wyjaśnia Kublik-Rościszewska.

Prokuratura nie zdecydowała się wnioskować o areszt, choć Woźniak przyznaje, że 30-latek jest dobrze znany wymiarowi sprawiedliwości. - To nie pierwsze postępowanie dotyczące kradzieży, jakie się wobec niego prowadzi - mówi prokurator. Wcześniej mężczyzna miał między innymi uszkodzić pięć transformatorów. Za ostatnie włamanie i kradzież grozi mu 10 lat więzienia.

