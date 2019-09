"Cały, zdrowy i głośny". Strażacy uratowali kotka z pięciometrowej studni

Foto: OSP w Trzebieniu Video: policja opolska

Policjanci uratowali topiącego się ptaka

30.07| Policjanci patrolujący wody Jeziora Turawskiego (Opolskie) zauważyli topiące się zwierzę. Nie wahali się ani chwili. Podpłynęli do potrzebującego pomocy ptaka i go wyłowili. Ten, gdy odzyskał siły podziękował pozując do wspólnej fotografii.

»