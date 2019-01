Nauczyciel z liceum podejrzany o molestowanie uczennicy





Bolesławiecka prokuratura zarzuca 59-letniemu nauczycielowi tamtejszego liceum molestowanie nieletniej uczennicy. Według śledczych do "innych czynności seksualnych" miało wielokrotnie dochodzić w jednej z klas. Mężczyzna został aresztowany.

Władysława C. zatrzymano 10 stycznia 2019 roku. Został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut molestowania seksualnego 17-letniej uczennicy bolesławieckiego liceum, w którym pracował jako nauczyciel.

- Jak ustalono w toku śledztwa, do przestępstw dochodziło w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku. Podejrzany za pomocą gróźb bezprawnych oraz przemocą wielokrotnie doprowadził ją do poddania się innym czynnościom seksualnym. Miał ją przy tym także krótkotrwale pozbawiać wolności. Przy popełnianiu przestępstwa wykorzystywał stosunek zależności łączący go z pokrzywdzoną - informuje Tomasz Czułowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Jak wyjaśnia prokurator, Władysław C. miał się zamykać z uczennicą w jednej z klas i tam ją molestować. Według śledczych groził nastolatce, że w przypadku ujawnienia tego, co jej robił, ona sama oraz jej bliscy mieli ponieść konsekwencje.

Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował go na okres trzech miesięcy. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

