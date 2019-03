Ochroniarz włożył służbową broń do mikrofalówki. Naboje wybuchły

Na terenie zakładu pracy w Bogatyni (woj. dolnośląskie) pracownik ochrony umieścił w mikrofalówce broń służbową z dwoma magazynkami. Dwa naboje wybuchły. Ochroniarz już usłyszał zarzut.

Do zdarzenia doszło 10 marca w lokalnej firmie. - 36-latek usłyszał zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz naruszenia przepisów ustawy o broni i amunicji - powiedziała Agnieszka Goguł, rzecznik policji w Zgorzelcu.

Wybuch w mikrofalówce

Ochroniarz zostawił w toalecie na stacji broń z ostrą amunicją Ochroniarz... czytaj dalej » Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że ochroniarz umieścił swoją broń służbową z dwoma magazynkami w kuchence mikrofalowej. Policja na razie nie informuje po co mężczyzna to zrobił. Nie wiadomo także, czy to on sam włączył mikrofalówkę, czy też zrobił to ktoś inny.

- Wyjaśniamy w jakich okolicznościach i kto włączył kuchenkę. Działanie urządzenia spowodowało rozerwanie dwóch łusek naboi - dodaje Goguł.

Ostatecznie nikomu nie stała się krzywda. Zachowanie ochroniarza skłoniło policjantów do podjęcia decyzji, aby pobrać od niego krew do badań na zawartość narkotyków.