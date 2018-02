Foto: Twitter/K. Waszkiewicz‏ Video: PKP PLK S.A.

Rowerzysta kontra Pendolino. "Antyinstruktaż dla rowerzystów"

09.12| Rowerzysta nie zatrzymuje się przed przejazdem kolejowym, dojeżdża do torów i zderza się z pędzącym Pendolino - do niebezpiecznej sytuacji doszło na jednej z ulic Opola. Mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń. Od policjantów dostał mandat. - To antynistruktaż dla rowerzystów - mówi rzecznik kolei.

