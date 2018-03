Niemiecki karabin i radziecki granat. Odkrycie na terenie bazyliki





To odkrycie to zbieg okoliczności - przyznają przedstawiciele sanktuarium w Krzeszowie (woj. dolnośląskie). Jeden z pracowników miał po prostu wykopać tablicę informacyjną. Gdy wbił w ziemię łopatę natrafił na zardzewiały przedmiot. Na miejsce wezwano policję i saperów. I okazało się, że nie był to koniec odkryć.

Foto: A. Pawlukiewicz / TVN24 Wrocław | Video: A. Pawlukiewicz / TVN24 Wrocław Na terenie kompleksu w Krzeszowie znaleziono niemiecki karabin i radziecki granat

To odkrycie, to zbieg okoliczności - mówią przedstawiciele sanktuarium w Krzeszowie (woj. dolnośląskie). Jeden z pracowników miał wykopać tablicę informacyjną, gdy wbił w ziemię łopatę, natrafił na zardzewiały przedmiot. Na miejsce wezwano policję i saperów. Nie był to koniec odkryć.

Wiercili, szukając niemieckiego schronu. Trafili. "Nasza przygoda właśnie się rozpoczyna" Eksploratorzy... czytaj dalej » - Natrafiłem na twardy metal. Odkopałem troszkę i zobaczyłem, że jest to część karabinu - mówi pan Krzysztof. I przyznaje, że odkrycie go zaskoczyło. - Tutaj było już kopane. Cały plac był. Zdziwiłem się, że takie coś tu leżało. No, ale jak widać, życie weryfikuje poglądy człowieka - śmieje się mężczyzna.

Skąd pod kościelnymi murami, tuż przy głównym wejściu do krzeszowskiej bazyliki, karabin sprzed kilkudziesięciu lat? - Na tym terenie większych walk nie było. Jednak, gdy wchodziła tu Armia Czerwona, niemieccy żołnierze porzucali broń i mundury. Prawdopodobnie to właśnie w ten sposób pozbyto się tego karabinu - mówi Jacek Trybuła, odpowiedzialny za marketing kompleksu Europejska Perła Baroku. Nadgryziony zębem czasu karabin mauser nie jest kompletny. Nie ma ani zamka, ani magazynka. - To, że dokonano tego znaleziska to zbieg okoliczności - uważa mężczyzna.

Granat 10 metrów dalej

Na miejsce wezwano policję. Następnie o pomoc w sprawdzeniu terenu poproszono saperów. Więcej karabinów nie znaleziono, ale 10 metrów dalej odkryto granat. - Wykryliśmy granat ręczny przeciwpiechotny produkcji radzieckiej. Nie posiadał zapalnika. Miał zabezpieczenie transportowe - poinformował st. chor. sztab. Radosław Mazur, dowódca patrolu rozminowywania 23. Pułku Artylerii z Bolesławca. I podkreślił: wszystkie znaleziska z okresu drugiej wojny światowej są niebezpieczne. Saperzy stwierdzili, że na terenie sanktuarium nie ma zagrożenia. Teren uznali za bezpieczny.

Przedstawiciele sanktuarium chcieliby, by karabin w przyszłości był częścią ekspozycji w tutejszym muzeum.

Militaria z czasów II wojny światowej znaleziono w Krzeszowie:



