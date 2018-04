Z gitarami wdrapali się na szczyt iglicy. Zawiesili flagę i... zagrali





Wrocław znów stał się miastem gitary. Dwóch alpinistów weszło na iglicę przy Hali Stulecia, gdzie zawiesili flagę reklamującą kolejny już Gitarowy Rekord Guinnessa. W tym roku do pobicia rekordu organizatorzy potrzebują przynajmniej 7357 gitar.

Oficjalna próba bicia rekordu na wrocławskim Rynku co prawda dopiero 1 maja, ale organizatorzy imprezy już podkręcają atmosferę. W piątek po południu dwóch alpinistów wdrapało się na mierzącą 90 metrów iglicę w Parku Szczytnickim. Z gitarami na plecach i wielką płachtą w torbie.

Ruszyli! Tysiąc studentów w wyścigu autostopowym 1000 osób... czytaj dalej » - Wieszamy na wrocławskim symbolu flagę "Wrocław miasto gitary". Jednocześnie łączymy w ten sposób trzy wrocławskie symbole: iglicę, krasnala i gitary, które stały się wizytówką Wrocławia - mówi Leszek Cichoński, organizator Gitarowego Rekordu Guinnessa.

Alpiniści zawiesili flagę, która dumnie zatrzepotała na wietrze. Nie omieszkali też zagrać kilku akordów na wysokości kilkudziesięciu metrów.

I ty możesz zostać rekordzistą

A wielkie granie już we wtorek. Do Wrocławia zjadą gitarzyści z całej Polski, ale też zza granicy. Profesjonaliści i amatorzy wspólnie zagrają utwór Jimiego Henrdixa "Hey Joe". Tegoroczna edycja będzie poświęcona dzieciom. Organizatorzy przygotują konkursy, malowanki, zabawy, wszystko z gitarowym zacięciem. Po to aby krzewić muzycznego ducha w najmłodszych. Nie zapominają jednak o głównym celu.

- Dobrze by było pobić rekord. Czyli 7357 gitarzystów powinno być co najmniej. Ale najważniejsza jest atmosfera wrocławskiego Rynku właśnie z gitarami. Jest ona zupełnie niepowtarzalna. To uczucie jedności, które mamy grając razem, jest czymś wyjątkowym - przyznaje Leszek Cichoński.

