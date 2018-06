Zatrzymali "chemika" i 22 inne osoby. W sprawie produkcji i handlu narkotykami

Narkotyki produkowali na Dolnym Śląsku, a później rozprowadzali je na terenie innych województw. Ze swoim towarem mieli pojawiać się także w Niemczech. W sprawie zatrzymano już 23 członków gangu, ale policja podkreśla: to nie koniec.

- Z ustaleń policjantów wynika, że członkowie grupy mogli produkować oraz wprowadzać do obrotu metamfetaminę od 2015 roku do lutego 2018 roku - informuje kom. Iwona Jurkiewicz, rzecznik prasowy Centralnego Biura Śledczego Policji.

Co najmniej 10 kilogramów narkotyków

Narkotyki wytwarzano w okolicach Bogatyni, a następnie rozprowadzano na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Metamfetamina trafiała też do Niemiec. - Jak ustalono grupa wprowadziła do obrotu nie mniej niż 10 kilogramów narkotyków. Ich wartość szacowana jest na ponad milion złotych - przekazuje Jurkiewicz.

W tej sprawie funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili już trzy akcje. W marcu 2016 roku zatrzymali cztery osoby, a w listopadzie 2017 roku zatrzymanych było 11 osób. Kolejną przeprowadzono 26 czerwca.

"Chemik" zatrzymany

Policjanci z Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania i Wrocławia weszli jednocześnie do kilkunastu domów. - W jednym z nich zlikwidowali linię technologiczną do produkcji metamfetaminy, zabezpieczyli gotowy narkotyk, 10 litrów płynnej efedryny i inne substancje niezbędne do produkcji narkotyku - relacjonuje rzecznik. I dodaje, że tym razem zatrzymano osiem osób. Dwie z nich próbowały jeszcze pozbyć się dowodów poprzez wyrzucenie przez okno niektórych urządzeń i przedmiotów. Wśród zatrzymanych jest też "chemik" gangu.

"Nie są to ostatnie działania w tym rejonie"

Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. I usłyszeli zarzuty, między innymi: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kierowania tą grupą, produkcji narkotyków i uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych.

Rzecznik CBŚP zastrzega: choć w sprawie zatrzymano już 23 osoby, to jest ona rozwojowa. - Nie są to ostatnie działania w tym rejonie - podkreśla Jurkiewicz.

Grupa działała w okolicach Bogatyni:



