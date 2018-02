Foto: nagranie z eksperymentu procesowego Video: P. Hawałej / TVN24 Wrocław

Nowy zarzut dla bombera. To on miał postawić ulimatum: złoto...

20.06| Paweł R. usłyszał zarzut usiłowania wymuszenia rozbójniczego. Według prokuratorów to on 19 maja, w dniu którym doszło do eksplozji w autobusie, zadzwonił do służb i postawił ultimatum: jeśli nie dostanę złota, to we Wrocławiu będą wybuchały bomby. Mężczyzna zażądał w sumie 120 kilogramów kruszcu. Wcześniej R. postawiono zarzuty o charakterze terrorystycznym. Jest podejrzany o podłożenie bomby we wrocławskim autobusie.

