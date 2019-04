Naukowcy obalają słodki mit na temat cukru

Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Naukowcy opracowują przemysłową produkcję sztucznego mięsa

Mięso z probówki na naszych talerzach ma się znaleźć już za 5 lat. Naukowcy pracują nad znaczącym obniżeniem kosztów produkcji sztucznego mięsa. To mięso, które powstaje z komórek macierzystych krowy. Różnicy w smaku podobno nie ma. Do tego dochodzą same korzyści. Zwierzęta nie muszą umierać, środowisko nie cierpi z powodu emisji gazów cieplarnianych. Jest tylko jeden problem. Na razie kilogram takiego mięsa kosztuje 20 tysięcy dolarów. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

