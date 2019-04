Sejm odrzucił wniosek o odwołanie Anny Zalewskiej





Debata nad wotum nieufności dla Anny Zalewskiej

Sejm odrzucił w nocy z czwartku na piątek wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. Za odwołaniem szefowej MEN głosowało 180 posłów - PO-KO, Nowoczesnej, PSL-UED i Kukiz'15, 228 było przeciw (PiS), a 2 wstrzymało się od głosu. Przed głosowaniem odbyła się debata.

Debata rozpoczęła się w czwartek kwadrans przed północą.

Augustyn: powinna być pani wzorem

Jako pierwsza głos zabrała przedstawicielka wnioskodawców, posłanka PO-KO Urszula Augustyn.

- Doprowadziliście oświatę do stanu całkowitego kryzysu, zrujnowaliście edukację - mówiła. - Jak się chce porozumienia ponad podziałami, to trzeba się wzajemnie szanować - dodała.

- Jako pierwsza nauczyciel powinna być pani wzorem, wychowuje się poprzez przykład - zwracała się do szefowej MEN. - Jaki przykład dajecie młodzieży, jaki przykład dajecie Polakom? - dopytywała.

- Podobno wstaliście z kolan, macie teraz wolne kolana, to na kolanie piszecie ustawę - kontynuowała Augustyn, nawiązując do uchwalonej w ciągu dnia nowelizacji ustawy Prawo oświatowe.

- Trudno debatować o odwołaniu kogoś, kto się sam odwołał, kto zdezerterował – oceniła Augustyn.

Przekonywała przy tym, że "aż kusi, żeby głosować wotum nieufności dla tego kogoś", kto "naprawdę stoi" za sytuacją w polskiej edukacji. - Bo przecież ktoś minister Zalewską powołał – dodała. - Wotum należałoby się panu prezesowi Kaczyńskiemu, który nawet nie chce przyjść na taką debatę – zauważyła.

- Dzisiaj nasze oskarżenie wobec niszczycieli polskiej oświaty w takim samym stopniu dotyczy Anny Zalewskiej i Jarosława Kaczyńskiego – powiedziała.

- Z tego miejsca chcę oskarżyć panią minister Anną Zalewską i pana posła Kaczyńskiego o to, że przez swój plan, intrygę doprowadzili polską oświatę na skraj przepaści, oskarżam ich o zmowę w celu zniszczenia szkolnictwa, oskarżam ich o planowe działanie mające na celu zniszczenie zaufania Polaków do nauczycieli. I wreszcie oskarżam was o działanie na szkodę polskich dzieci i to jest oskarżenie najpoważniejsze – mówiła posłanka.

- Dzisiaj nie możemy głosować wotum wobec Jarosława Kaczyńskiego, choć bardzo mu się to należy. Ale w ten symboliczny sposób, głosując za odwołaniem minister Zalewskiej, pokażemy, kto jest prawdziwym winowajcą – powiedziała Augustyn.

Urszula Augustyn podczas debaty nad wotum nieufności dla minister Zalewskiej

Dolata: Politycy PO-KO, składając ten wniosek, nie zdali egzaminu dojrzałości politycznej

Następnie głos zabrał poseł PiS Zbigniew Dolata.

- Politycy PO-KO, składając ten wniosek, nie zdali egzaminu dojrzałości politycznej. Podobnie, jak nie zdaliście egzaminu dojrzałości politycznej w czasach, kiedy odpowiadaliście za polską edukację – stwierdził.

Jak mówił, sam jest nauczycielem i gdyby ten wniosek oceniać tak jak belfer ocenia wypracowanie, to wnioskodawcy "otrzymaliby ocenę niedostateczną z wykrzyknikiem".

- Nie zostalibyście dopuszczeni do egzaminu maturalnego, dlatego będziemy głosowali za odrzuceniem tego wniosku – zaznaczył poseł PiS.

Ocenił, że ten wniosek "przejdzie do historii jako najgorzej uzasadniony". - Był pisany nawet nie na kolanie, w biegu, między gabinetem pana Schetyny a gabinetem marszałka Sejmu, stąd też taka jakość tego wniosku – powiedział Dolata.

Dodał, że kiedy rządziła Platforma Obywatelska, to zlikwidowała "2,5 tysiąca szkół, ponad 40 tysięcy etatów nauczycielskich (...)".

- Ograniczenie nauczania historii, przymus szkolny dla 6-latków, likwidacja nadzoru pedagogicznego, zamrożenie płac od 2012 roku, zwiększenie pensum, podniesienie wieku emerytalnego. Mając takie grzechy na sumieniu, trzeba mieć naprawdę wyjątkowy tupet, żeby stawiać zarzuty pani minister Annie Zalewskiej, która od 3 lat naprawia to, co zepsuliście – zaznaczył poseł PiS.

Szumilas: nie ukryjecie prawdy o waszych atakach na godność nauczycieli

Przemówiła także była minister edukacji, Krystyna Szumilas (PO).

- Mam pytanie do posłów PiS-u: wstydzicie się bronić minister Zalewskiej? Wolicie obradować w nocy, żeby suweren nie patrzył na te głupoty, które mówicie z sejmowej mównicy - mówiła.

- Nie ukryjecie prawdy o waszej odpowiedzialności za stres ósmoklasistów, gimnazjalistów i maturzystów (...). Nie ukryjecie prawdy o waszych atakach na godność nauczycieli (...), o szkodach, jakie minister Zalewska za waszym przyzwoleniem wyrządziła uczniom i nauczycielom - wyliczała Szumilas.

Brynkus: obrona pani Zalewskiej to obrona straconych pozycji

Następnie głos zabrał poseł Kukiz'15 Józef Brynkus.

- Obrona pani Zalewskiej to obrona straconych pozycji i chyba zbędna, bo, jak się wydaje, w poniedziałek, bądź we wtorek, pani minister Zalewska przestanie być ministrem – powiedział Brynkus.

Dodał, że "MEN to jeden z najsłabszych resortów" i odpowiada za to Zalewska.

Za sukces Zalewskiej uznał zmiany organizacyjne w oświacie, określając strukturę wprowadzoną w 1999 r. jako "fatalną", oraz wprowadzenie szkół branżowych.

- Reszta to pasmo nieustannych porażek – dodał, zaliczając do nich "oszustwo w zakresie podniesienia pensji nauczycielom".

Zarzucił Zalewskiej, że dopuściła się manipulacji opinii publicznej, mówiąc o 20-procentowych podwyżkach, podczas gdy "te 20 procent to grosze, zważywszy kwotę wyjściową". Dodał, że przyczynił się do tego także rząd PO-PSL.

- Druga sprawa to buta i przekonanie o nieomylności, a potem wycofywanie się z podkulonym ogonem z częściowo przynajmniej dobrych projektów – powiedział Brynkus.

Według niego Zalewską obciąża też brak porozumienia z ministerstwem nauki w sprawie standardów kształcenia nauczycieli, co spowodowało stosowanie przestarzałych norm, "brak wizji polskiej szkoły", brak rozporządzeń o uznawaniu kwalifikacji nauczycieli po zmianach w oświacie, niedostateczny nadzór nad treściami zawartymi w podręcznikach oraz "ograniczenia i utrudnienia" w systemie edukacji domowej.

Dodał, że choć wnioskodawcy kładą nacisk na względy polityczne, to "względy merytoryczne pozwalają stwierdzić, że klub Kukiz'15 w większości będzie głosował za odwołaniem minister Zalewskiej".

Pasławska: pani Zalewska zdewastowała system edukacji w Polsce

- Pani Zalewska zdewastowała system edukacji w Polsce. Jednak to nie jest już jej problem, bo mentalnie jest już w Brukseli (kandyduje do PE). To jej już nie obchodzi i jak myślę nigdy nie obchodziło - oświadczyła posłanka PSL-UED, Urszula Pasławska.

Zdaniem Pasławskiej, reforma edukacji PiS, zabrała dzieciństwo ponad milionowi dzieci.

- Program klas ósmych i siódmych jest przeładowany do granic niemożliwości (...) Reforma zabrała też marzenia wielu absolwentom szkół podstawowych i gimnazjalnych. Państwo wprowadziliście reformę, która zabrała niepełnosprawnym dzieciom trzy lata edukacji, a potem wyrzuciliście ich ze szkół - mówiła Pasławska do posłów PiS.

Według posłanki ludowców, PiS zdradził i oszukał nauczycieli. - Oszukaliście nauczycieli, zdradziliście nauczycieli, a później jesteście zdziwieni, że nauczyciele protestują - oświadczyła.

- Zniszczyliście państwo edukację, upokorzyliście nauczycieli. Dziś cieszycie się zwycięstwem nad nimi. Tylko, że to jest pyrrusowe zwycięstwo, bo to nauczyciele wykazali się odpowiedzialnością i roztropnością, a rząd znów zawalił - zaznaczyła Pasławska.

Jak podkreśliła, "rząd zerwał dialog społeczny z nauczycielami i próbował fortelem obejść protestujących". - Nauczyciele strajk zawieszają, ale mam nadzieję, że państwo wyciągniecie wnioski i wrócicie do dialogu - mówiła Pasławska.

Przekonywała, że "z nauczycielami trzeba rozmawiać, ale bez minister Zalewskiej".

Lubnauer: ta reforma edukacji nie ma żadnych podstaw merytorycznych

- Mamy godzinę 00.20, skoro tyle sukcesów odniosła minister Zalewska, to czemu debata jest o tak późnej porze? - dziwiła się szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

- Ostrzegali eksperci, ostrzegali nauczyciele, ostrzegali wszyscy: ta reforma edukacji nie ma żadnych podstaw merytorycznych - mówiła.

- Żal mi dzieci, które wpadną w szkołę zaprojektowaną przez minister Zalewską - dodała.

Scheuring-Wielgus: podpaliła pani system edukacji

Prezydent dziękuje nauczycielom "jako ojciec, który przeżywał maturę córki" Prezydent Andrzej... czytaj dalej » Joanna Scheuring-Wielgus z koła poselskiego Teraz! mówiła, że "w historii zapisuje się pani jako 'Anna Zalewska tchórzliwa' albo jako 'Anna Zalewska demolka'.

- Jest pani winna temu, że podpaliła pani system edukacji - zwracała się do szefowej MEN.

- Za wszystko pani odpowie - dodała.

Zalewska: kończymy pisać ustawę (...), by nauczycielom zaoferować 15 procent podwyżki w 2019 rok

Następnie na mównicy sejmowej pojawiła się minister Anna Zalewska.

- Kończymy pisać ustawę, za moment trafi do Wysokiej Izby, by nauczycielom zaoferować 15 procent podwyżki w 2019 roku - mówiła.

- Jednocześnie w tych zapisach pojawią się sformułowania i zobowiązania, które między innymi przełożą się na stałą, systematyczną zmianę jakości pracy nauczyciela w Polsce - przekonywała.

Przypomniała także, że w listopadzie 2015 roku otrzymała mandat deputowanej do Parlamentu Europejskiego (na miejsce Dawida Jackiewicza, który objął tekę ministra skarbu - red.), ale nie przyjęła go, aby zostać ministrem edukacji i przeprowadzić reformę oświaty.

Minister Zalewska w czasie debaty nad wotum nieufności

Premier: pewne reformy powinny być wyciągane poza nawias sporu politycznego

Premier Mateusz Morawiecki mówił, że "pani minister podjęła się bardzo trudnego zadania naprawy polskiego szkolnictwa". - To jest zadanie, które odpowiada na problemy, które nie pojawiły się tylko w ostatnich dziesięciu czy nawet dwudziestu latach - dodał.

Dworczyk prezentował zmiany w ustawie oświatowej. Zalewska tylko patrzyła Założenia... czytaj dalej » - Weźmy pod uwagę w jakim systemie żyliśmy. Żyliśmy w systemie komunistycznym, któremu to systemowi nie zależało, aby wychowywać polskich patriotów, ludzi, którzy byliby wszechstronnie wykształceni i którzy mogli zagrozić tamtemu systemowi - stwierdził szef rządu.

- Potem była III Rzeczpospolita, w trakcie której likwidowano lekcje historii - przekonywał premier.

- Patrząc na wiele zmian, które pani minister poczyniła, chciałbym podziękować w pierwszej kolejności za tą - że odbudowała pani lekcje historii (…) - zwrócił się do szefowej MEN. - My przywróciliśmy lekcje historii, coś niezwykle fundamentalnego dla świadomości narodu - wskazywał.

Szef rządu przekonywał także, że "podwyżki kwietniowe w zeszłym roku wraz z tegorocznymi podwyżkami to jest powyżej tysiąca złotych brutto". - Dokonaliśmy głębokich zmian dzięki pani minister również w sferze wynagrodzeń - dodał.

Stwierdził także, że "pewne reformy powinny być wyciągane poza nawias sporu politycznego".

Mateusz Morawiecki podczas sejmowej debaty nad wotum nieufności dla szefowej MEN

Trzeci wniosek o odwołanie minister Zalewskiej

W czwartek w ciągu dnia wniosek w sprawie minister Anny Zalewskiej opiniowała sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. Po trzygodzinnej dyskusji większość posłów komisji opowiedziała się za negatywnym jego zaopiniowaniem.

Za negatywną opinią było 18 posłów, 13 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Był to trzeci wniosek PO o odwołanie Zalewskiej ze stanowiska. Pierwszy Sejm odrzucił w listopadzie 2016 roku, a drugi - w październiku 2018. Obecny trafił do marszałka Sejmu na początku kwietnia, przed rozpoczęciem 8 kwietnia ogólnopolskiego strajku nauczycieli i pracowników oświaty.

"Narastające niepokoje wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, związane z wdrożoną przez rząd PiS reformą oświaty, brak podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, a także lekceważący stosunek przedstawicieli władzy do samorządu terytorialnego w zakresie sygnalizowanych problemów związanych z realizacją rzeczonej reformy pogłębiają kryzys w systemie edukacji w Polsce. Chaos w oświacie oraz obojętna postawa minister Anny Zalewskiej wobec zapowiadanego strajku nauczycieli uzasadniają złożenie, kolejnego w obecnej kadencji Sejmu RP, wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej" - czytamy w uzasadnieniu do wniosku.

Opozycja chce odwołania minister Zalewskiej. Głosowanie w nocy

Plan rządu na matury. Premier poprosił "o jak najszybsze procedowanie" Premier Mateusz... czytaj dalej » Autorzy wniosku podnosili w nim także, że "przeciwko szkodliwej działalności minister Anny Zalewskiej zrzeszyli się rodzice uczniów". Wymienili takie skutki reformy, jak między innymi ograniczenie możliwości uczenia się najmłodszych dzieci przez zlikwidowanie obowiązku przygotowania przedszkolnego pięciolatków; nadmierne obciążenie nauką siódmoklasistów i ósmoklasistów, którzy w dwa lata realizują trzyletni program gimnazjum; przepełnienie szkół oraz brak możliwości nauki w szkole przez uczniów z niepełnosprawnościami. Argumentowali również, że MEN nie przekazuje pieniędzy niezbędnych samorządom do realizacji nałożonych na nie zadań oświatowych.

W ocenie autorów wniosku "kierująca resortem edukacji narodowej pani Anna Zalewska wydaje się nie widzieć wyżej wspomnianych problemów, pomimo licznych ostrzeżeń ze strony ekspertów, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. W obliczu narastających problemów pani minister próbuje uciec od odpowiedzialności za swoją szkodliwą dla polskiej oświaty pracę startując w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Prawdopodobnym wydaje się, że wobec powyższego polityczną karierę na szczeblu międzynarodowym przedkłada nad poprawę sytuacji nauczycieli i uczniów" - przekonują posłowie PO-KO.

Broniarz o zapowiadanych zmianach w sprawie matur: to porażka rządu - Rząd ogrywa... czytaj dalej » Według nich "na skutek swojego lekceważącego zachowania minister Anna Zalewska straciła zaufanie i tym samym mandat do prowadzenia dalszych negocjacji ze środowiskiem nauczycieli". Dlatego - jak podnieśli we wniosku - negocjacje ze związkami w imieniu rządu w ramach Rady Dialogu Społecznego prowadzi wicepremier Beata Szydło.

"Tak jak wskazywano w poprzednich wnioskach o wyrażenie wotum nieufności wobec minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej, tym razem również należy wyraźnie podkreślić, że minister Anna Zalewska jest pozbawiona zaufania obywateli, niezbędnego do sprawowania tak wysokiej funkcji publicznej. Ewentualny i nadal niewyjaśniony udział pani minister oraz osób z nią związanych w sprawie finansowania kampanii wyborczej środkami pochodzącymi z dolnośląskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża budzi szerokie oburzenie i wątpliwości wśród opinii publicznej. Powyższa sprawa ciągle nie została wyjaśniona przez organy ścigania, minister Anna Zalewska nie potrafi w sposób jednoznaczny i wiarygodny zaprzeczyć doniesieniom medialnym w tej kwestii, co potęguje nowe obiekcje" - czytamy we wniosku opozycji.