66 milionów złotych w dwa dni. Wielkie zakupy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Ponad sto sztuk urządzeń medycznych zakupi Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w trakcie konkursu ofert, który rozpoczął się w poniedziałek i zakończy się późnym wieczorem we wtorek. Łącznie wydane zostanie ponad 66 milionów złotych - poinformował prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak.

Wtorek jest drugim dniem zakupów w ramach 53. Konkursu Ofert WOŚP. Zakupy mają zakończyć się późnym wieczorem. Szczegółowa lista sprzętu zakupionego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy ma zostać opublikowana w środę przed południem.

Owsiak ogłosił hasło i cel zbiórki 28. Finału WOŚP Chcemy, żeby... czytaj dalej » - W puli jest 40 milionów złotych. Prawdę mówiąc, nie wydamy ani grosza więcej - zapowiedział Jerzy Owsiak, prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na wtorkowej konferencji prasowej.

W poniedziałek WOŚP wydała 26 milionów złotych na zakup 39 urządzeń. Kupiono 13 aparatów rentgenowskich przyłóżkowych oraz 26 zestawów endoskopowych.

- Absolutnie z najwyższej półki. Jest to sprzęt, który pracuje w prywatnych szpitalach w Kalifornii czy Florydzie - zaznaczył Owsiak.

Przypomniał również, że w ciągu ostatnich 27 lat zakupiono 60 tysięcy urządzeń do polskich szpitali. - Zależy nam na tym, żeby potrzymać wysoki standard, który stworzyliśmy wiele lat temu, ponieważ bardzo często wymieniamy sprzęt, który kupiliśmy wcześniej - dodał.

We wtorek kupionych ma zostać 70 urządzeń. - Są to: aparaty do znieczulania dzieci - 11 sztuk, aparaty USG - 41 sztuk, echokardiografy - 18 sztuk - wymieniał Owsiak.

- To są drugie nasze zakupy. Przypominam, że pierwsze ogromne zakupy odbyły się w tym roku. Były rekordowe, wydaliśmy 106 milionów złotych z tej wielkiej zbiórki prawie 177 milionów złotych zebranych - zaznaczył szef WOŚP. Wyjaśnił, że kupiono wówczas 55 urządzeń medycznych, w tym rezonanse magnetyczne i tomografy komputerowe.

- Teraz jeździmy po Polsce i otwieramy te pracownie. Jesteśmy dumni, że wszędzie tam jest serduszko. Oznacza to, że jeżeli państwo są razem z nami, kiedy jest zima i tworzymy wszyscy razem społeczeństwo obywatelskie, do was to wraca - podkreślił.

"Chcemy narzucać pewne wyższe poziomy, standardy, wychodzić w przyszłość"

Andrzej Piotrowski, profesor Uniwersytetu Medycznego i specjalista z Oddziału Klinicznego Intensywnej Terapii i Anestezjologii łódzkiego Szpitala Uniwersyteckiego, który po raz kolejny zasiadał w komisji ekspertów WOŚP, mówił, że we wtorek komisja decyduje o zakupie kolejnych urządzeń.

- Jako anestezjolog szczególnie interesuję się sprawą aparatów do znieczulenia - zaznaczył.

- W każdym przetargu, w każdej komisji ekspertów staramy się, aby był to sprzęt ponadstandardowy, wykraczający poza to, co przeciętny anestezjolog potrzebuje. Chcemy narzucać pewne wyższe poziomy, standardy, wychodzić w przyszłość. Jednocześnie staramy się wybierać sprzęt sprawdzony, który już gdzieś na świecie był używany, firm, które są sprawdzone - tłumaczył Piotrowski.

Anestezjolog zwrócił uwagę, że WOŚP stawia na sprzęt, który jest niezawodny.

- Lecząc zwłaszcza małe dzieci, musimy mieć stuprocentową pewność, że to urządzenie nas nie zawiedzie. Biorąc pod uwagę niedobór lekarzy i pielęgniarek, gdybyśmy mieli jeszcze fatalny sprzęt, to już w ogóle nie moglibyśmy znieczulać - ocenił.

"Sprzęt, który kupiliśmy, jest najlepszy na świecie"

- Wczoraj kupiliśmy urządzenia endoskopowe. To są takie urządzenia, dzięki którym można diagnozować i leczyć schorzenia przewodu pokarmowego, którymi schodzimy do wnętrza naszego przewodu pokarmowego, gdzie możemy zaopatrzyć miejsca, wymagające natychmiastowego leczenia - wyjaśniał kardiochirurg profesor Bohdan Maruszewski, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu-Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka i prezes Klubu Kardiochirurgów Polskich.

- Sprzęt, który kupiliśmy, jest najlepszy na świecie. Nie ma lepszych urządzeń endoskopowych. Ten sprzęt kosztuje, ale zapewniliśmy na kolejne kilkanaście lat - tak jak 15 lat temu - najwyższą jakość dostępną na świecie. I to jest właśnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która dba o dzieci w tym kraju - dodał.



"Wiatr w żagle"

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 12 stycznia 2020 roku pod hasłem: "Wiatr w żagle". Za zebraną kwotę kupione zostaną "między innymi lampy, stoły operacyjne, aparaty do znieczulenia, urządzenia teletransmisyjne, aparaty RTG z ramieniem C, inkubatory, respiratory, ultrasonografy, echokardiografy" oraz mikroskopy z technologią 3D - wymieniał Owsiak.

Miliard złotych przekroczony

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to organizacja pozarządowa ciesząca się według badań przygotowanych przez firmę IQS i Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS największym zaufaniem społecznym w Polsce.

Powstała w 1993 roku - od tego czasu co roku, na początku stycznia, organizuje zbiórkę pieniędzy. Za zgromadzone w ten sposób środki Fundacja WOŚP kupuje i przekazuje w darze - przede wszystkim szpitalom dziecięcym w Polsce - najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna. W ciągu 27 Finałów Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy fundacja zebrała i przeznaczyła na wsparcie polskiej medycyny ponad miliard złotych.

